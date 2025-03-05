الأنباء الكويتية: صبر «الحزب» لن يدوم طويلا

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الأنباء الكويتية: ضغوط داخلية وخارجية على أكثر من صعيد. ففي الشق الداخلي، وبحسب مصادر مطلعة، تحدثت إلى«الأنباء»، سيبادر نواب «حزب الله» إلى توجيه الانتقادات إلى الحكومة من باب استمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل الجيش الاسرائيلي.

وسيكررون الإشارة يوميا إلى ان صبر «الحزب» لن يدوم طويلا، وانه لا خيار عن المقاومة لحماية الوطن وسيادته.

الا ان المصادر رأت ان الأمور لن تتخطى الاحتجاجات، انطلاقا من مواقف «الحزب» التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة، وصولا إلى منح الحكومة الثقة كاملة من قبل نواب «الحزب».

وكانت مراجع لبنانية عبرت عن خشيتها من لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى معالجة أزماته الداخلية، بالهروب إلى الأمام من خلال استئناف الحرب على لبنان. سواء الحرب المفتوحة التي توقفت في 27 نوفمبر 2024، أو من خلال توسيع الهجمات التي تقوم بها إسرائيل عبر الغارات التي تشمل معظم المناطق اللبنانية وآخرها مساء الاثنين في البقاع قرب الحدود مع سورية، بحجة ان «حزب الله» لا يلتزم بالاتفاق ويعيد بناء قوته جنوب الليطاني.

وقد عمد الجيش الإسرائيلي عبر المسيرات، إلى توجيه تحذيرات إلى الأهالي باللغة العربية في قرى وبلدات حدودية عبر مكبرات الصوت في هذا السياق.

وتوقفت المراجع اللبنانية عند عجز حكومة نتنياهو عن إقناع المستوطنين بالعودة إلى الحدود الشمالية لإسرائيل، بذريعة غياب المنطقة العازلة على الحدود مع لبنان، على غرار ما تم في قطاع غزة وسورية.

ورأت المراجع ان هذا الأمر دفع بوزير الدفاع الاسرائيلي والقيادة العسكرية إلى التهديد بفتح حرب على لبنان.