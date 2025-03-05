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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آذار 2025

5
MARCH
2025
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الأخبار: قمة القاهرة تعمَق العجز العربي
عودة إسرائيل تدريجيًا إلى الحرب
السعودية شريكة في الحصار
واشنطن والرياض لحلفائهما: تحضّروا للانتخابات... وبعدها نتحدّث!
الدولة تفضل التسول: مليار دولار جاهزة في الحساب 36

 

 

 

 

النهار: يومان رئاسيان يُعيدان لبنان إلى الرياض والعرب... عون: علّمتني حروب الآخرين أن نكون أقوياء

 

 

 


اللواء: عون يربط السلام بتحرير الأرض والأسرى.. وبدولة فلسطينية
ضبط الحدود بين لبنان وسوريا بين الرئيسين... وأولى جلسات الحكومة الإصلاحية غداً

 

 

 

الديار: لبنان مع العرب في مواجهة «الخطط الترامبية»...
«بيك المختارة» متخوف من فتنة داخل «البيت الدرزي»: حذارِ اللعب
حاكمية مصرف لبنان: سعيد مقابل أزعور وأموال المودعين الحكم

 

 

 


الجمهورية: القمة: لإنسحاب إسرائيلي كامل من لبنان
عون يدعو بن سلمان لزيارة لبنان

 

 

 


البناء: القمّة العربيّة تنجح بقيادة مصريّة بالردّ على مشروع التهجير وتقديم خطة واقعيّة: • غزة جزء من فلسطين والحل دولة فلسطينية • لجنة توافقية فلسطينية لإدارة مؤقتة / عون أمام القمة: فلسطين حق يحتاج للقوة… وأولويتنا رد العدوان وزوال الاحتلال

 

 

 


l'orient le jour: À Riyad puis au Caire, Aoun s’ancre un peu plus dans le camp arabe

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
تتضمن تشكيل «لجنة غير فصائلية» لإدارة القطاع

 

 

 

الأنباء الكويتية: الحكومة تطلق رحلة الإصلاح والإصرار على مواجهة التحديات بعد عودة الرئيس عون وسط ضغوط مزدوجة
من الرياض إلى القاهرة.. جهد رئاسي لتكريس حضور لبنان

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