عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آذار 2025

الأخبار: قمة القاهرة تعمَق العجز العربي
عودة إسرائيل تدريجيًا إلى الحرب
السعودية شريكة في الحصار
واشنطن والرياض لحلفائهما: تحضّروا للانتخابات... وبعدها نتحدّث!
الدولة تفضل التسول: مليار دولار جاهزة في الحساب 36
النهار: يومان رئاسيان يُعيدان لبنان إلى الرياض والعرب... عون: علّمتني حروب الآخرين أن نكون أقوياء
اللواء: عون يربط السلام بتحرير الأرض والأسرى.. وبدولة فلسطينية
ضبط الحدود بين لبنان وسوريا بين الرئيسين... وأولى جلسات الحكومة الإصلاحية غداً
الديار: لبنان مع العرب في مواجهة «الخطط الترامبية»...
«بيك المختارة» متخوف من فتنة داخل «البيت الدرزي»: حذارِ اللعب
حاكمية مصرف لبنان: سعيد مقابل أزعور وأموال المودعين الحكم
الجمهورية: القمة: لإنسحاب إسرائيلي كامل من لبنان
عون يدعو بن سلمان لزيارة لبنان
البناء: القمّة العربيّة تنجح بقيادة مصريّة بالردّ على مشروع التهجير وتقديم خطة واقعيّة: • غزة جزء من فلسطين والحل دولة فلسطينية • لجنة توافقية فلسطينية لإدارة مؤقتة / عون أمام القمة: فلسطين حق يحتاج للقوة… وأولويتنا رد العدوان وزوال الاحتلال
l'orient le jour: À Riyad puis au Caire, Aoun s’ancre un peu plus dans le camp arabe
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
تتضمن تشكيل «لجنة غير فصائلية» لإدارة القطاع
الأنباء الكويتية: الحكومة تطلق رحلة الإصلاح والإصرار على مواجهة التحديات بعد عودة الرئيس عون وسط ضغوط مزدوجة
من الرياض إلى القاهرة.. جهد رئاسي لتكريس حضور لبنان