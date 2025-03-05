عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آذار 2025

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الأخبار: قمة القاهرة تعمَق العجز العربي

عودة إسرائيل تدريجيًا إلى الحرب

السعودية شريكة في الحصار

واشنطن والرياض لحلفائهما: تحضّروا للانتخابات... وبعدها نتحدّث!

الدولة تفضل التسول: مليار دولار جاهزة في الحساب 36

النهار: يومان رئاسيان يُعيدان لبنان إلى الرياض والعرب... عون: علّمتني حروب الآخرين أن نكون أقوياء



اللواء: عون يربط السلام بتحرير الأرض والأسرى.. وبدولة فلسطينية

ضبط الحدود بين لبنان وسوريا بين الرئيسين... وأولى جلسات الحكومة الإصلاحية غداً

الديار: لبنان مع العرب في مواجهة «الخطط الترامبية»...

«بيك المختارة» متخوف من فتنة داخل «البيت الدرزي»: حذارِ اللعب

حاكمية مصرف لبنان: سعيد مقابل أزعور وأموال المودعين الحكم



الجمهورية: القمة: لإنسحاب إسرائيلي كامل من لبنان

عون يدعو بن سلمان لزيارة لبنان



البناء: القمّة العربيّة تنجح بقيادة مصريّة بالردّ على مشروع التهجير وتقديم خطة واقعيّة: • غزة جزء من فلسطين والحل دولة فلسطينية • لجنة توافقية فلسطينية لإدارة مؤقتة / عون أمام القمة: فلسطين حق يحتاج للقوة… وأولويتنا رد العدوان وزوال الاحتلال



l'orient le jour: À Riyad puis au Caire, Aoun s’ancre un peu plus dans le camp arabe



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: «قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

تتضمن تشكيل «لجنة غير فصائلية» لإدارة القطاع

الأنباء الكويتية: الحكومة تطلق رحلة الإصلاح والإصرار على مواجهة التحديات بعد عودة الرئيس عون وسط ضغوط مزدوجة

من الرياض إلى القاهرة.. جهد رئاسي لتكريس حضور لبنان