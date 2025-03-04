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رئيس الجمهورية التقى مساء على هامش القمة العربية غير العادية في القاهرة

الرئيسين المصري والسوري وملك البحرين

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الرئيس المصري اكد ان بلاده تعمل مع عدد من الدول المعنية

لاستكمال الانسحاب الاسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني

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السيسي للرئيس عون: إبنِ لبنان وستجد مصر إلى جانبك

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اتفاق بين الرئيسين عون والشرع على ضبط الحدود المشتركة بين البلدين

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البيان الختامي للقمة يطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان

والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل

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اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاته على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة ، بلقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي واعضاء الوفدين اللبناني والمصري .

واستهل الرئيس عون اللقاء بتهنئة الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك ، وبالنجاح الذي حققته القمة وحسن التنظيم ، كما شكره على المساهمة المصرية في إنجاح الجهود التي بذلت لملء الفراغ الرئاسي من خلال مشاركة مصر في اللجنة الخماسية .



ثم تحدث الرئيس عون عن العلاقات اللبنانية - المصرية وسبل تفعيلها في المجالات كافة ، لافتا إلى انه سيلبي لاحقاً الدعوة التي وجهها اليه الرئيس السيسي لزيارة جمهورية مصر العربية . وعرض الرئيس عون للرئيس السيسي الأوضاع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس المتاخمة للحدود وضرورة العمل على انهائه في اسرع وقت واعادة الاسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم اسرائيل خلال الحرب الأخيرة . ولفت الرئيس عون إلى استمرار الاتصالات من اجل تنفيذ اسرائيل للاتفاق الأخير في ٢٧ تشرين الثاني الماضي .

ورد الرئيسي السيسي مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق مشيدا بالكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني في القمة والتي قال انها كانت معبرة وشاملة . واشار الرئيس السيسي إلى ان بلاده تعمل مع عدد من الدول المعنية لاستكمال الانسحاب الاسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني . ونوه بالجهود التي يبذلها الرئيس عون في اطار عملية النهوض ، وقال في هذا الاطار للرئيس عون: ابنِ لبنان ونحن معك وستجد مصر إلى جانبك "

ووجه الرئيس عون دعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة لبنان فشكره ووعد بتلبيتها .



ملك البحرين

وكان الرئيس عون التقى مساء ايضاً، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي هنأ الرئيس عون بانتخابه، مشيداً بالكلمة التي القاها في القمة، وبعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، ومؤكدا وقوف بلاده الى جانب لبنان للنهوض من أزماته الراهنة.

وابدى عاهل البحرين رغبته بزيارة لبنان الذي يرسخ في ذاكرته ووجدانه، متمنياً زيارة الرئيس عون لبلاده.

بدوره، شدد رئيس الجمهورية على عزمه على مواصلة تطوير علاقات لبنان بالبحرين في مختلف المجالات، شاكراً الملك حمد على دعم بلاده الدائم للبنان.



الرئيس السوري

كما التقى الرئيس عون الرئيس السوري احمد الشرع، في حضور اعضاء وفدي البلدين، حيث تم عرض العلاقات بين البلدين ومستقبلها. وتطرق البحث الى عدد من المسائل العالقة، وتم الاتفاق على التنسيق من خلال اللجان المشتركة بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وعلى ضرورة ضبط الحدود اللبنانية – السورية لمنع التجاوزات على أنواعها.



البيان الختامي للقمة

وصدر في نهاية القمة بيان ختامي، تضمن فقرة عن لبنان جاء فيها:

التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الامن رقم 1701، وادانة الخروقات الاسرائيلية لهما، ومطالبة اسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان الى الحدود المعترف بها دوليا، وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الاخيرة، والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وامنها واستقرارها وسيادتها.