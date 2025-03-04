السيد: " في العلن أحرار وفي السِرّ تُجّار !"

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي:

" في العلن أحرار وفي السِرّ تُجّار … آخر خبر الليلة عن موقع "أكسيوس" الأميركي: "أنّ الحكومة اللبنانية أعلنَتْ رسميّاً أنّها تعارض بقاء إسرائيل في أي مراكز في جنوب لبنان، لكن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ابلغوا الموقع بوجود تفاهم ضمني بين إسرائيل وأميركا ولبنان على استمرار الإحتلال العسكري الإسرائيلي لأسابيع أو أشهر في جنوب لبنان ريثما يكمل الجيش اللبناني سيطرته على تلك المنطقة"… ربّما الآن نفهم لماذا هذه "البرودة" الرسمية ضد إستمرار إحتلال إسرائيل وعملياتها اليومية في الجنوب، سوى عبر التصريحات الرنّانة والصريخ الفارغ باللجوء إلى الأمم المتحدة !!

(صورة الخبر) " مرفقة.