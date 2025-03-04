4 محطات حدودية في الجنوب تعيدها ألفا إلى الخدمة

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تواصل شركة ألفا تنفيذ خطة إعادة العمل بمحطاتها في المنطقة الحدودية الجنوبية، والتي تضررت في الحرب الإسرائيلية. وهي وضعت في الخدمة 4 محطات جديدة، تتوزع وفق الآتي:

1-محطة الخيام تغطي الخيام والماري وحلتا وأجزاء من الوزاني وبرج الملوك والقليعة وأطراف كفركلا.

2-محطة الطيبة تغطي الطيبة وجزءاً من دير سريان.

3-محطة حداثا تغطي حداثا وعيتا الجبل وأغلبية الطيري، وبشكل جزئي كونين وعيناتا.

4-محطة بيت ليف تغطي بيت ليف وياطر ورشاف.

تُضاف هذه المحطات الـ4 إلى المحطات الـ5 التي سبق أن أعلنت ألفا الأسبوع الفائت إعادتها الى الخدمة، وهي محطات ابل ومرج والرشيدية والبطم وأرنون.