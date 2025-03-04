قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود في محلة الدخولية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بعمليّات تجارة المخدّرات وترويجها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول قيام شخصَين بترويج مواد مخدّرة، على متن سيّارة، في محلّة تقاطع الدّخولية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويتَيهما، وهما:

- م. غ. (مواليد عام ۱۹۹۹- لبناني)، بحقّه ثلاث خلاصات أحكام عدليّة بجرائم نقل أسلحة وذخائر حربيّة.

- م. ح. (مواليد عام ۲۰۰۲- سوري).

بتاريخ ٢٨-٢-۲٠٢٥، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلّة الدّخوليّة، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع "جيب شيروكي" لون أسود، جرى ضبطها.

بتفتيشهما والسّيّارة، تمّ ضبط حوالَي 1،232 كيلوغرام من مادّة باز الكوكايين مقسّمة في علب بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج. إضافةً إلى ضبط مبلغ ٢٦ ألف و٨٧٩ دولاراً اميركيًا.

أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".