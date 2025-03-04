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شو الوضع؟ الزيارة الرئاسية للسعودية تؤكد حصرية السلاح في يد الدولة... والداخلية: عازمون على إجراء الإنتخابات البلدية وفق مراحل أربعة

4
MARCH
2025
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كما كان مرتقباً، أفصحت الزيارة الرئاسية اللبنانية للسعودية عن التناسق الرسمي مع المرحلة الجديدة. وعكس البيان الختامي السعودي – اللبناني التمسك بحصرية السلاح في يد الدولة وتأكيد دعم الرياض لبنان، وكذلك دعم بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع التشديد على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك، اتفق الجانبان على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان.

 

ومن الرياض اتجه رئيس الجمهورية إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية، كما التقى هناك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكان تأكيد من الرئيس عون أن استمرار الإحتلال الإسرائيلي للتلال في الجنوب يعيق تطبيق القرار 1701.

بالتوازي، تعكس القمة العربية القلق خاصة لدى دول الطوق، من الإندفاع الأميركي بقيادة دونالد ترامب لدعم مخططات التهجير الإسرائيلية. وضمن السيياق القلِق، أكد الرئيس المصري في افتتاح القمة العربية دعم بقاء أهالي قطاع غزة في أرضهم.

في هذا الوقت، كانت الإعتداءات الإسرائيلية تستمر على الجنوب حيث استهدفت غارة أحد قياديي حزب الله في قوة "الرضوان" وذلك في بلدة الرشكانية – قضاء صور.

 

في الإطار اللبناني المحلي، مضت وزارة الداخلية في تأكيد حصول الإنتخابات البلدية في موعدها. وقد أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار، في تصريح من مجلس النواب بعد مشاركته في جلسة للجنة الدفاع والداخلية، أنّ "الحكومة ووزارة الداخلية عازمتان على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها خلال شهر أيار على اربع مراحل".

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