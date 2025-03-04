living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"المرابطون" و "التنظيم الشعبي الناصري" : للوقوف مع أهلنا الفلسطينيين ورفض كل المشاريع الخطرة

4
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين-المرابطون "العميد مصطفى حمدان ، وفداً من التنظيم الشعبي الناصري ضم عضوي الأمانة العامة في التنظيم جهاد ضاني ومصباح الزين، في مقر المرابطون.

وأكد المجتمعون ، في بيان "أهمية تجميع عناصر القوة لكل القوى الوطنية والقومية العربية، لمواجهة الهيمنة الأميركية التي ترتكز على المشروع الإجرامي الاسرائيلي للسيطرة على منطقتنا العربية والقضاء على وجودية مشروعنا العربي التقدمي وتدمير مرتكزات نضالنا من أجل القضية المركزية للأمة، تحرير فلسطين، وذلك عبر الإبادة الجماعية والتهجير لأهلنا الفلسطينيين".

ودعا المجتمعون "كل القوى الحية المناضلة في أمتنا، إلى الوقوف مع أهلنا الفلسطينيين، ورفض كل المشاريع الخطرة التي تبدأ بإحباط شبابنا المناضل، في معركة الوعي وإقامة واقع إقليمي جديد، يرتكز على القوة الإجرامية اللا محدودة للمنفذ الاسرائيلي".

وتلقى حمدان دعوة لتكريم الشهيد معروف سعد والمشاركة في مسيرة الوفاء نهار الأحد، مؤكداً "أن معروف سعد كان وسيبقى مثلنا ومثالنا على الصعيد الوطني، وفي نضالنا القومي العربي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout