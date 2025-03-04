البنتاغون: إجراءات "كفاءة الحكومة" ستوفر لوزارة الدفاع 80 مليون دولار

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل إن جهود إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، من المتوقع أن توفر للبنتاغون حوالي 80 مليون دولار.

وأشار بارنيل إلى أن الإدارة كشفت عن إنفاق البنتاغون 13 مليون دولار على "التدريب على سياسات التنوع والمساواة والشمول وتعزيز الديمقراطية".

وقال بارنيل في مقطع فيديو نُشر على إحدى صفحات البنتاغون الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا شيء من هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لجيشنا.. نعتقد أنه بهذه المعلومات الأولية سنوفر على الأرجح 80 مليون دولار".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث، إن "DOGE" ستحصل على وصول خاص إلى أنظمة البنتاغون لتحديد حالات اختلاس الأموال ومكافحة الانتهاكات في وزارة الدفاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الشهر الماضي، إن رئيس إدارة كفاءة عمل الحكومة الأمريكية (DOGE) إيلون ماسك وفريقه بصدد اكتشاف إنفاقات غير مبررة تقدر بمئات المليارات من الدولارات والتحقق من عمل وإنفاق وزارة التعليم، ثم وزارة الدفاع.