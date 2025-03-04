الأب خنيصر يحذّر: تهيأوا لصيف صعب!

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الأحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الثلاثاء والأربعاء 04 و05 آذار 2025: تقرير للأب إيلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن:

بذل جهداً كبيرا في تعويض الخسائر... ولّى شهر شباط ولم يستطع ان يوصل لبنان الى المعدل العام، وما زالت المناطق اللبنانية بحاجة الى كميات كبيرة من الامطار تتراوح بين 270 و 350 مم للتخطى مرحلة الخطر في نسبة الهطولات، وها هو آذار الذي يُقال عنه "صاحب السبع تلجات كبار ما عدا الصغار"، يتشح بثياب الكوانين الجافة التي غطتها المرتفعات الجويّة خلال هذا الموسم، ويحجبُ عنا الامطار في القسم الاول منه، وقد يقتصر الوضع على حالات عدم استقرار سريعة وامطار متفرقة عابرة، ستعيد الى أذهان اللبنانيين صوَر الشحّ في المياه ونقص في الآبار الجوفية، والمعاناة القاسية التي ستنتظهرهم في الاشهر القادمة.

ما تبقّى من هذا الموسم المطري هو شهرٌ وايام قليلة فقط، فما بعد 15 نيسان تُغيّر المنخفضات الجوية مسارها عن الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وباللغة الشعبية نقول (صارت عيانات ومنها عيانة مار جريس)، فهل يمكن للقسم الثاني من آذار والقسم الاول من نيسان ان يؤمنّا هطولات كافية، توصلنا الى المعدل العام؟

منخفض جوّي يسيطر، حاليا، على شمال المملكة السعودية وسيتمدد ليطال الاردن وجنوب سوريا، ولبنان بمناطقه الشرقية التي ستشهد امطاراً متفرقة وربما بعض الثلوج على الجبال الشرقية والمناطق المحيطة بها، بينما تكون الامطار خفيفة ومتفرقة في معظم المناطق الغربية والجنوبية والشمالية، ومن المنتظر ان تشتد فعالية هذا المنخفض بين الخميس مساء ويوم الجمعة مع تساقط محلي للبرَد وتشكل العواصف الرعدية.

هذا المنخفض المداري، سيؤثر بشكل لافت على الاردن والعراق وجنوب سوريا والكويت وشمال شرق السعودية اذ من المتوقع ان تشهد عدة مناطق سيولاً جارفة وفيضانات وتساقطاً للثلوج على المرتفعات.

طقس لبنان ليوم الثلاثاء مشمس يتحوّل الى غائم وتتحضر الاجواء لوصول امطار متفرقة يوم الاربعاء مصحوبة برياح شرقية قوية، مع احتمال للعواصف الرعدية وانخفاض درجات الحرارة بخاصة في المناطق البقاعية والشرقية.

الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 13 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 05 ليلا

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 04 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و -2 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط احيانا لتلامس 60 كم

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 68%

حالة البحر : منخفض الموج

حرارة المياه 19 درجة.