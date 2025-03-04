أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 آذار 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أصيب العديد من الخبراء العسكريين بالذهول مما تضمنه التحقيق العسكري الإسرائيلي في كيفية اقتحام قوات القسام لقاعدة ناحل عوز خصوصاً، حيث أظهر التحقيق أنّ “حماس كانت تعلم الموقع الدقيق لكل غرفة ومركز قيادة ومكاتب ومبنى داخل أسوار المعسكر؛ والحياة اليومية داخله؛ وعدد الأسلحة؛ والموقع الدقيق للمستودعات، وأكثر من ذلك بكثير”. كذلك ذكر التحقيق أنّ جيش الاحتلال أجرى قبل السابع من أكتوبر، تدريبات شملت عدة سيناريوهات، بما في ذلك غارة للنخبة القسام على موقع “بيجا” المجاور، وهجوم على مجموعة قتالية بواسطة طائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أن “ما لم يُدرّب عليه على الإطلاق، حتى من قبل الكتائب السابقة في “ناحل عوز”، هو سيناريو الهجوم على المعسكر، رغم أنه يقع على مسافة 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من حي الشجاعية”. ووفق التحقيق، كانت النتيجة مقتل 53 جنديًّا في قاعدة “ناحل عوز”، و10 أسرى في قطاع غـزة من أصل 162 ضابطاً وجندياً هرب نصفهم ومنهم ضباط كبار وقتل وأسر وجرح النصف الآخر”.

كواليس

انشغلت الأوساط القريبة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما قالت وسائل إعلام عبرية، بتتبع خلفيّات مجيء الشاب الدرزي العربي الفلسطيني بترو شاهين من ألمانيا قبل أسبوع إلى بلدته شفاعمرو وتنفيذه أمس، عملية طعن في حيفا قتلت مستوطناً وجرحت خمسة، جراح ثلاثة منهم خطيرة. وما تحاول تحقيقات اجهزة الأمن في الكيان التحرّي عنه هو ما إذا كانت هناك صلة بين العملية وترتيبات وراءها تهدف إلى إفشال خطة نتنياهو في العبث بالنسيج الاجتماعي والطائفي في سورية والمنطقة تحت شعار حماية الدروز؟

اللواء: أسرار

لغز

تنتظر مصارف كبرى تعاميم المصرف المركزي الجديدة، لتبني على الشيء مقتضاه في ما خصَّ استفادة المودعين منها..



غمز

يؤكد نائب جنوبي، تغييري، في مجالسه على ثبات ممارساته في ما خص التضامن الكامل مع الجنوب وشعبه، من زاوية وطنية، وليس تمثيلية فقط.



همس

تتحدث تقارير واردة من «عاصمة المحور» (سابقاً) عن فشل محاولات التقارب مع دولة كبرى، ومن أبرز المؤشرات استقالة شخصية وازنة نتيجة لذلك..