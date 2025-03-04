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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 آذار 2025

4
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الأخبار: العدو ينقلب على التزاماته: بداية «الضغوط القصوى» على غزة

من طلب من الدرك عرقلة الإعمار جنوبًا؟
إسرائيل تفجّر الوضع الدرزي
موفق طريف يمد أذرعه في لبنان وسوريا
جنبلاط في مواجهة الإنفصاليين في جبل العرب

 

 

 

 

النهار: مانشيت "النهار" - الانطلاقة الجديدة في لقاء عون - محمد بن سلمان
عون وبن سلمان يفتحان صفحة "التجديد والتطوير" جنبلاط يُطلق مواقف نارية من "دروز الصهيونية"

 

 

 


البناء: مبعوث ترامب إلى المنطقة لمواجهة مأزق نتنياهو: العجز عن الحرب وعن الاتفاق / القمّة العربية بعد الطوفان وانسداد التسويات ومشروع التهجير… وعمليّة في حيفا / عون يلتقي ولي العهد السعوديّ قبل القمة: طلب دعم عربي عاجل لإعادة الإعمار

 

 

 

 

الجمهورية: عون في المملكة: تصويب العلاقات
زيارة مقبلة لتوقيع إتفاقيات

 

 

 

 

اللواء: قمَّة بن سلمان - عون: تشاور وتنسيق وتمهيد لتوقيع الاتفاقيات
سلام يعلن من دار الفتوى إطلاق مسيرة الإصلاح.. وجنبلاط يتبرَّأ من دروز إسرائيل

 

 

 


الديار: محادثات بناءة لعون في الرياض وتحديات امام قمة القاهرة
قلق من «فخ» ملف اعادة الاعمار وطريق التعيينات سالكة
استنفار سياسي درزي لمواجهة الفتنة والفوضى والتقسيم
بري لـ«الديار»: لن نقايض المساعدات وإعادة الإعمار بالسلاح!

 

 

 


l'orient le jour: À Riyad pour sa première visite officielle, Aoun reçu par MBS

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: الرئيس عون من الرياض: نقدّر دور المملكة في دعم لبنان واستقراره
ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية





الشرق الأوسط السعودية: غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟
الجزائر تنتقد «اختلالات» التحضير... ومصدر مصري ينفي «التجاهل»

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