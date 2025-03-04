وعي الدروز في لبنان وسورية يعاكس مخطط التقسيم

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الديار: علي ضاحي-

اللعب بالملف الدرزي والغمز من قناة "الكانتون الدرزي المستقل" في سورية، وفي جبل العرب وجرمانا، قد يكون احدى اجندات العدو الصهيوني لمزيد من التفتيت في المنطقة وتقسيم المقسم وشرذمة القضية الفلسطينية وداعميها وعمقها القومي والعربي، وصولاً الى احياء المشاريع التفتيتية والدويلات، ذات الحكم الذاتي في سورية، كما في العراق، وربما في مناطق اخرى.

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد وحلول نظام احمد الشرع مكانه، اشعل الطرح الصهيوني بإقامة منطقة عازلة في جنوب سورية، أو في جنوب لبنان، كل الهواجس الدرزية في لبنان.



ووفق اوساط درزية واسعة الإطلاع لـ "الديار"، فإن استنفار النائب السابق وليد جنبلاط نابع من القلق والخوف من اللعبة الصهيونية الخطرة، والتي قد تجد لها نفوساً مريضة او ضعيفة، ترى في "بندقية الاحتلال" مطية لتحقيق الطموحات الفردية والشخصية والسلطوية.

وتؤكد الاوساط، ان حركة جنبلاط ومشيخة العقل في اتجاه اجاويد وحكماء ومشايخ طائفة الموحدين الدروز في لبنان، بالتعاون مع النائب السابق طلال ارسلان هي لتطويق اي حركة انفصالية او انعزالية في لبنان وسورية.

وتكشف الاوساط عن حركة مريبة لبعض انصار " الداعية عمار"، ووجود بعض الاصوات الدرزية المتطرفة والتي قد تجد في مشاريع الانفصال السورية تشجيعاً لها في لبنان.

وتشير الاوساط الى ان جنبلاط ومشيخة العقل وكبار مشايخ طائفة الموحدين الدروز يتحركون بفاعلية على الارض في لبنان، وقد عقدوا اجتماعات مكثفة لتطويق ما يجري في سورية والسويداء.

وتكشف عن اجتماعات مموسعة ومكثفة لقيادات في "الحزب الاشتراكي" بتكليف من وليد جنبلاط مع كبار مشايخ الطائفة وحكمائها.

كما تكشف عن زيارة مرتقبة لجنبلاط الى سورية لمعالجة الملف الدرزي والاحتكاكات مع النظام السوري الجديد، بالاضافة الى اتصالات ولقاءات مع مشايخ الموحدين في سورية.