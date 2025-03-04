living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نواة «جيش وطني» في السويداء | وجهاء الدروز لدمشق: فلْنقطع الـطريق على إسرائيل

4
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا في ريف دمشق، بعد يومين من التوتر الذي خلّفه مقتل أحد عناصر الأمن الداخلي السوري على أيدي مسلحين في المدينة.

 

وإذ أدّى ذلك التوتر إلى تحشيد متبادل في كل من جرمانا والمليحة، فقد تم لاحقاً الاتفاق على التهدئة، في وقت تستعد فيه السويداء لتشكيل جسم عسكري لمواجهة مخطّطات وُصفت بالانفصالية في المحافظة.

 

وذكّرت أحداث جرمانا، السلطات الجديدة في دمشق، بأن هناك الكثير من الجغرافيا التي لا تزال خارج سيطرتها، ومن بينها تلك المدينة الملاصقة للعاصمة، ما يجعل الإدارة التي يقودها أحمد الشرع أمام تحديات كبيرة، تتعلّق بمد سلطاتها إلى مناطق واسعة في الشمال والشرق والجنوب، من درعا والسويداء جنوباً، وصولاً إلى الرقة والحسكة وأرياف حلب ودير الزور شمالاً وشرقاً.

 

وعلى رغم أن السلطات في دمشق حاولت إظهار الحزم في التعامل مع أحداث جرمانا، والتي كانت شرارتها سببها خلاف بين أحد المسلحين المحليين وعنصر من «الأمن العام» تطوّر إلى إطلاق نار، أدّى إلى مقتل الأخير، ووقوع عدد من الإصابات بين الطرفين، توازياً مع طرد الفصائل المسلحة لمدير الناحية التابع للأمن وعناصره إلى خارج المدينة، إلا أنها اصطدمت بجملة من المعوقات.

 

وكانت السلطات الجديدة وجّهت إنذاراً إلى مسلحي جرمانا لإلقاء سلاحهم، مشدّدة على ضرورة ضبط الأمن في كل المناطق ومن بينها جرمانا؛ لكن التحشيدات التي سُجلت داخل السويداء وجرمانا، إضافة إلى تهديد وزارة الأمن الإسرائيلية بالاستعداد للتدخل «دفاعاً» عن دروز المدينة، دفعت سلطات دمشق إلى التراجع عن الخيار العسكري، واللجوء إلى الحلول السلمية.

 

وتؤكد مصادر مطّلعة في جرمانا، لـ»الأخبار»، أن «ما حصل في المدينة هو منع وقوع اشتباكات كبيرة كان من الممكن أن تتطوّر إلى ما لا تُحمد عقباه»، نافية «سيطرة السلطات الجديدة على كامل المدينة»، لافتة إلى أن «ما حصل هو إعادة مدير الناحية والعناصر إلى مقر الناحية، كوجود رمزي للحكومة، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في السويداء».

 

كما تؤكد المصادر أن «تصريحات إسرائيل حول جرمانا مرفوضة، لكون انتماء السويداء سورياً فقط»، داعية «السلطات في دمشق إلى التخلي عن لغة الانتقام، والتعامل بحكمة مع اللحظة التاريخية التي تعيشها سوريا، وعدم منح أي أحد ذرائع للانخراط في أجندات معادية»، معتبرة أن «المطلوب أن تسود لغة التسامح وأن تكون مؤسسات الدولة لكل السوريين، والاستغناء عن تعيينات اللون الواحد، والتي تؤسّس للشرخ بين أبناء المجتمع السوري».

 

وبالتوازي مع أحداث جرمانا، كان لافتاً إصدار حزب «اللواء السوري»، الذي ينشط في السويداء، بياناً شدّد فيه على ضرورة «اعتماد الفيدرالية كنظام حكم للبلاد، مع التأكيد أن ذلك لا يُعتبر شكلاً من أشكال التقسيم، إنما نظام حكم إداري فقط»، داعياً «الحكومة السورية في دمشق إلى عقد اتفاق سلام مع إسرائيل».

 

وتزامنت هذه الدعوات مع ارتفاع الأصوات التي تعتبر أنه لا يمكن لنظام يديره متشدّدون أن يحكم السويداء، وتطالب باعتماد نظام الحكم الذاتي أو الفيدرالي - وإن ظلّت التبعية السياسية لدمشق -، مستفيدة في ذلك من تصريحات إسرائيل الملغومة حول الدروز، والتي تشجّع على تقسيم سوريا.

 

وتوازياً مع ظهور تيارات واضحة في السويداء تتبنى نهجين متقاربين: الأول يجسّده حزب «اللواء» الداعي إلى الفيدرالية، والذي يُعتقد بأنه مدعوم من إسرائيل أو يملك اتصالات معها على الأقل؛ والثاني «المجلس العسكري في السويداء»، والذي تم تشكيله منذ نحو أسبوع، وتدعمه كل من الولايات المتحدة و»قسد»، بدأت تظهر ملامح تيار ثالث مناوئ يريد أن يمنع انفلات الأمور في المحافظة، ويشدد على الخيار الوطني السوري الرافض لأي تبعية لإسرائيل أو أي جهة خارجية.

 

وتكشف مصادر مطّلعة في مدينة السويداء، لـ»الأخبار»، أن «مجموعة من الضباط المتقاعدين وآخرين كانوا على رأس عملهم قبل سقوط نظام الأسد، وبغطاء من شيخ طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، يستعدون للإعلان عن جسم عسكري باسم جيش سوري وطني، للوقوف في وجه المشاريع التقسيمية»، موضحة أن «هذا الجيش لن يكون موجّهاً ضد دمشق، لكنه يعدّ بمثابة رسالة ضغط على وزارة الدفاع للعدول عن نهج جيش اللون الواحد، والعمل على تشكيل جيش وطني يضم كل السوريين من الحسكة وحتى درعا».

 

وترى المصادر أن «ما يحصل من تشكيل وزارتي دفاع وداخلية ولجان دستور ومؤتمر حوار وطني من لون واحد، والإصرار على الفصل التعسفي للموظفين، واستمرار الانتهاكات في الساحل وحمص وحماة، كلها عوامل تُعتبر بيئة خصبة للأعداء المتربصين بمستقبل البلاد ووحدتها»، مشدّدةً على «ضرورة خروج حكام دمشق من زهوة الدعم العربي والإقليمي والدولي، والالتفات إلى الداخل، ووضع يدهم بيد كل السوريين لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد».

 

وتؤكد المصادر أن «السويداء والطائفة الدرزية تحديداً لن تساوم أبداً على وطنيتها وانتمائها إلى الوطن السوري، وستكون في خط الدفاع الأول عن وحدة سوريا»، معتبرة أن «على دمشق أن تسارع إلى تغيير نهجها بصورة تضمن تشكيل دولة المواطنة التي تحفظ حقوق الجميع».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout