حضور لبناني لافت في واشنطن

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شارك كلّ من النائب الدكتور فريد البستاني والارشمندريت نعمان قزحيا من الشوف في فطور الصلاة الوطني الكاثوليكي (National Catholic Prayer Breakfast) الذي انعقد في واشنطن الاسبوع الماضي والذي تحدث خلاله نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس مشدّداً على الاهمية البالغة التي تبديها الإدارة الاميريكية الجديدة لحرية المعتقد الديني ولحماية الاقليات في الشرق.

كان لافتاً ان الحضور الكنسي الكاتوليكي من الشرق اقتصر على الارشمندريت قزحيا.

وكانت مناسبة لتبادل الاراء حيث شدد البستاني على اهمية التعايش بين الاديان في منطقة الشرق الأوسط عامة وفي لبنان خاصة وعلى اهمية الحفاظ على روح الأخوّة وتطويرها.