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السفير البابوي لدى الامارات المطران كريستوف زخيا قسيس يحي قداس اثنين الرماد

3
MARCH
2025
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بمناسبة بدء الصوم أحيا السفير البابوي لدى الامارات المطران كريستوف زخيا قسيس قداس اثنين الرماد في كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي بدبي وعاونه الابوان طانيوس جعجع وماجد موسى وقد غصت الكنيسة بجموع المؤمنين.
وتزامن بدء الصوم الكبير هذه السنة لدى الكنيستين الكاثوليكية والارثوذكسية مع بدء شهر رمضان لدى المسلمين.
وبعد تلاوة مقطع من الانجيل القى السفير البابوي عظة شرح فيها معنى الصوم والهدف منه. ودعا الى التجدد الروحي والتوبة والصلاة. وذكّر أن الصلاة تحمينا من التجارب ودعا إلى التفكير بالفقراء والارامل والمعوزين والتضامن معهم. ولفت إلى أن يسوع يحذرنا من سوء النية عند القيام بأعمالنا. وتابع المطران قسيس: علينا أن نخصص وقتا في كل يوم للصلاة الفردية، بعيدا عن ضجيج العالم وأنظار الناس. ..في زمن الصوم علينا أن نتذكر أن لدينا آب سماوي يستمع إلى صلواتنا ويستجيب لها.
وفي نهاية القداس مسح السفير البابوي رؤوس المصلين بالرماد المقدس ورسم على جباههم علامة الصليب وهو يقول: أذكر يا إنسان أنك من التراب والى التراب تعود

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