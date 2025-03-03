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روبوتان للجراحة لخدمة المرضى بشكل أفضل في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي

3
MARCH
2025
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أعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس (HDF) وجامعة القديس يوسف (USJ) عن توقيع اتفاق تاريخي لإدخال أول وأحدث نظام روبوت جراحي فيرسيوس (Versius) من كامبريدج ميديكال روبوتيكس(CMR) في لبنان. تضع هذه التكنولوجيا المتطورة، مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وجامعة القديس يوسف في طليعة مجال الجراحة الروبوتية في المنطقة. هذه التكنولوجية تقدمها شركة بروميدز (Promedz) في لبنان كممثل رسمي لـ CMR (المملكة المتحدة).

يتسم النظام بمرونة كبيرة، وسيتم تطبيقه في العديد من التخصصات الحيويّة، بما في ذلك العمليات الجراحية المحدودة مثل الجراحات النسائية، والصدرية، والمسالك البولية والقولون والجراحات العامة. يعزز هذا النهج المتقدّم الدقة ويقلل من أوقات التعافي، يستفيد منها كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ويشكل بداية حقبة جديدة من التميّز في الرعاية الصحيّة في لبنان.

وقال السيد نسيب نصر، مدير شبكة مستشفيات أوتيل ديو دو فرانس – جامعة القديس يوسف: " نحن حريصون على أن نكون روادًا في مجال الرعاية الجراحية المتقدمة من خلال إدخال نظام فيرسيوس في مستشفانا. سيعزز هذا الروبوت جودة الرعاية التي نقدمها لمرضانا، مما يعزز التزامنا بالتميز في الرعاية الصحية."

يتوسّع المشروع أيضًا إلى القطاع الأكاديمي من خلال التعاون مع كلية الطب في جامعة القديس يوسف، التي سيستضيف أول مركز تدريب متخصص للجراحة الروبوتية في المنطقة. سيشمل هذا المركز التدريبي روبوت جراحي CMR Versius مماثل، منفصلًا عن المركز الطبي، وسيستخدم ليس فقط من أطباء الجراحة اللبنانيين بل أيضًا من الأطباء الناشئين من جميع أنحاء المنطقة.

وأكد البروفيسور إيلي نمر، عميد كلية الطب في جامعة القديس يوسف ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس: "ستجعل هذه المبادرة من لبنان نقطة مرجعية لتدريب الجراحة الروبوتية. ستتيح لأطباء الجراحة اكتساب خبرة عملية لا تقدر بثمن مع أحدث التقنيات الجراحية، لتحسين الأداء وضمان ألا يكون الاختبار الأول لهذه التقنية على مريض. تم إجراء أولى العمليات الجراحية باستخدام النظام الروبوتي في HDF بنجاح على مرضى سرطان البروستاة خلال شهر شباط."


عملت شركة بروميدز (Promedz) و CMR Surgical عن كثب مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وجامعة القديس يوسف لضمان التكامل لنظام Versius. شمل ذلك التدريب الشامل والدعم للفرق الطبية وإطلاق برنامج » تدريب المدربين «مما يعكس مرة أخرى مكانة لبنان المتميّزة والمرموقة في المنطقة”، قال السيد هادي بساط، رئيس شركة بروميدز (Promedz).

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