سيارة تتوقف يوميًا من تقاطع المشرفية إلى تقاطع روضة الشهيدين وتسلّم المخدّرات.. هذا ما حصل!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامّة بلاغٌ جاء فيه، "توافرت معلومات لقيادة سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخصان على متن سيارة نوع "بيكانتو" بالتوقف يوميًا في الشارع الممتد من تقاطع المشرفية الى تقاطع روضة الشهيدين، الأمر الذي أثار الشبهات، وبعد رصد لمدة يوميين متتاليين، تبيّن ان المشتبه بهما يقومان ليلاً بتسليم المخدّرات الى مروجين على الطريق المذكورة".



وأضاف، "بتاريخ 26-2-2025، قامت قوة من فصيلة الغبيري ومفرزة طوارئ الضاحية بتنفيذ كمين محكم أسفر عن توقيفهما، وهما: م. ح. (مواليد عام 1992، سوري)، ب. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)، بتفتيشهما والسيارة التي تم ضبطها، تم العثور على:

2.7 كلغ من مادة حشيشة الكيف.

455 غ من مادة الماريجوانا.

100 غ من الحبوب المخدّرة.

23 علبة صغيرة تحتوي على مادة باز الكوكايين.

8 عبوات صغيرة الحجم تحتوي على مادة سائلة.

عدد من حبوب كبتاغون

كيس يحتوي على مادة الكوكايين.

علبة تحتوي على بودرة ذات لون أبيض.

هاتفين خلويين.

مبلغ مالي".



وتابع، "أودع الموقوفان والمضبوطات المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".