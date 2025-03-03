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"كلنا للوطن".. إلزاميّ بالمدراس كل اثنين!

3
MARCH
2025
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صدر عن وزيرة التربية تعميمٌ لمديري المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية حول الالتزام بانشاد النشيد الوطني اللبناني صباح يوم الإثنين من كل اسبوع ورفع العلم اللبناني بشكل دائم فوق المباني وإزالة أية أعلام أو مظاهر حزبية.

وجاء في التعميم:

تعزيزاً لثقافة الانتماء للوطن لدى الطلاب، والتزاماً بالانظمة والنصوص الادارية المرعية الاجراء، ويطلب من مديري المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية الالتزام بــ:

- رفع العلم اللبناني في شكل دائم فوق المباني التي تشغلها المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية.
- انشاد النشيد الوطني اللبناني صباح يوم إثنين من كل اسبوع وقبل دخول الطلاب الى صفوفهم الدراسية.
- إزالة أية أعلام أو مظاهر حزبية من مباني المدارس.

ويطلب من جميع مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية الالتزام بهذا التعميم.

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