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السفير التركي مراد لوتيم وجبور جالا في القبيات: قيمة المشاريع هي في حصولها لا في المبالغ التي تتم المساهمة بها

3
MARCH
2025
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جال السفير التركي مراد لوتيم والنائب جيمي جبور في القبيات ودشنا الملعب الرياضي الكشفي في دير الآباء الكرمليين الذي تم تأهيله بتمويل من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق - "تيكا".
واقيم احتفال بالمناسبة في صالون الدير، في حضور الرئيس الإقليمي للرهبانية الأب عبدو عبدو، رئيس الدير الأب ريمون عبدو، رئيس البلدية عبدو عبدو ومدير "تيكا" - لبنان أونور غيز وحشد من الأهالي
وبعد رحب من رئيس الرهبانية ورئيس البلدية بالسفير وبالنائب جبور، انتقل الحضور الى باحة الملعب، حيث أدت الفرق الكشفية التحية للمناسبة، وتحدث الأب عبدو عن مراحل المشروع، شاكرا "تيكا" على مساهمتها ومقدرا عملها الإنمائي.
جبور
ورحب النائب جبور بالسفير لوتيم، متمنياً له "إقامة طيبة في لبنان"، منوها بعمل فريق "تيكا"، شاكرا "هذه اللفتة"، وتحدث عن إنعكاس ما تقوم به "تيكا" على صورة تركيا في كل المناطق، "حيث أن قيمة المشاريع هي في حصولها لا في المبالغ التي تتم المساهمة بها".
لوتيم
بدوره، تحدث السفير لوتم، فقدم شرحا عن مشاريع "تيكا" التي تمثل الجهة الرسمية التركية التي تعنى بالتعاون الدولي، وأفرد في حديثه حيزاً عن بلدة القبيات وعن المشروع المنفذ، معددا بعض المشاريع السابقة التي تم تنفيذها".
واختتم الإحتفال بجولة في أرجاء الملعب وزيارة لمتحف الطيور والفراشات وكنيسة الدير.

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