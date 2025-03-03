ارتفاع في أسعار اللحوم خلال رمضان؟

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أكّد أمين سر نقابة تجار المواشي ماجد عيد، في بيان، أنّ قطاع تجارة المواشي استطاع، خلال الفترة، التي تلت العدوان الإسرائيليّ تعويض النقص الحاصل في مخزون الأبقار الحية.



وطمأن أنّ القطاع قادر على تلبية حاجات السوق المحلية من اللحم الأحمر الطازج، خلال شهر رمضان وبعده.



وأوضح أنه بالنسبة لأسعار اللحوم، هناك عدد كبير من الملاحم في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك في مراكز البيع، يحد من ارتفاع أسعار اللحوم، نتيجة عوامل داخلية لوجود منافسة كبيرة.



وكشف عن إرتفاع كبير في أسعار الأبقار الحية في دول المنشأ لا سيما اورويا، ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار اللحوم في لبنان الى ما بين 14 و15 دولارًا للكيلوغرام.



وفحذّر عيد من زيادة عمليات الغشّ في بيع اللحمّ التي تتم في أغلبيتها في الملاحم، وذلك بخلط اللحم الطازج مع اللحم المجلد المستورد من الهند ذات الجودة والأسعار المتدنية خصوصًا عن بيع "اللحمة المفرومة".



ودعا المواطنين اللبنانيين إلى التنبه الى هذا الأمر الآخذ بالتوسّع.



ودعا الأجهزة المختصة في الدولة اللبنانية ومديرية حماية المستهلك للقيام بالمزيد من عمليات المراقبة على الملاحم لِلجم الغش الذي يجري بحق المواطنين وحفاظًا على صحتهم وعلى السلامة العامة.