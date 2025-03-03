بالأسماء- 17 نائبًا غابوا عن جلسة الثقة.. مَن هم؟

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كشفت "الدولية للمعلومات" اسماء النواب والكتل سواء الذين شاركوا في جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة الرئيس نواب سلام او من تغيب عنها والتي انتهت بنيل الثقة بــ 95 صوتًا مقابل 12 لم يمنحوها اياها ، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت، و17 من المجلس النيابي تغيبوا عن الجلسة.

وبحسب "الدولية للمعلومات " فان 12 نائبًا لم يمنحوا الثقة: 11 نائبًا في كتلة لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، والنائب سينتيا زرازير، ونواب التيار هم: جبران باسيل، نقولا صحناوي، سيزار أبي خليل، غسان عطالله، ندى البستاني، أسعد درغام، جورج عطالله، جيمي جبور، سامر التوم، سليم عون، شربل مارون.

اما الممتنعون، وهم 4 نواب: عماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، نبيل بدر (مستقل)، حيدر ناصر (مستقل)، جميل السيّد (مستقل).

كما ان الغائبين عن الجلسة فبلغ عددهم 17 نائبًا، وهم: إدغار طرابلسي، فريد البستاني (كتلة لبنان القوي)، آغوب بقرادونيان (الطشناق)، فريد هيكل الخازن، طوني فرنجية (المردة)، ميشال الدويهي، إلياس جراده (نوّاب التغيير)، ستريدا طوق (القوّات اللبنانية)، جميل عبود (مستقل) أشرف ريفي (مستقل)، حسن عز الدين، حسن فضل الله، حسين الجشي، رامي بو حمدان، علي المقداد، علي فياض، رائد برو (حزب الله).

أما من منحوا الثقة فبلغ عددهم 95 نائبًا، وهم: كتلة الجمهورية القوية (18 نائبًا)،كتلة التنمية والتحرير (15 نائبًا)، كتلة الوفاء للمقاومة (8 نواب)، كتلة نواب الكتائب (4 نواب)، كتلة اللقاء الديمقراطي (8 نواب)، والنواب: إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، طه ناجي، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، هاغوب ترازيان، وضّاح الصادق، إبراهيم كنعان، آلان عون، إلياس بو صعب، سيمون أبي رميا، حليمة قعقور، مارك ضو، ميشال المر، نجاة عون، نعمة إفرام، أحمد الخير، أحمد رستم، أديب عبد المسيح، إيهاب مطر، جهاد الصمد، سجيع عطيّه، عبد العزيز الصمد، عبد الكريم كبارة، فيصل كرامي، محمد سليمان، محمد يحيى، ملحم طوق، ميشال معوض، وليد البعريني، أسامة سعد، شربل مسعد، عبد الرحمن البزري، فراس حمدان، بلال الحشيمي، حسن مراد، غسان سكاف، جورج بوشكيان، ميشال الضاهر، ياسين ياسين.