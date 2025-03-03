مناورات خطيرة على جانب أوتوستراد ضبية باتجاه جونية.. هذا ما حصل

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيانٍ لها، أنه حوالي الساعة 22:00 من تاريخ 1-3-2025، توفرت معلومات لمفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي حول تجمع مجموعة من الشباب على متن سيارات رياضية، يقومون بمناورات خطيرة على جانب أوتوستراد ضبية باتجاه جونية، مما يعرض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.

وعلى الفور، توجهت دورية من المفرزة إلى الموقع المذكور، حيث تم ضبط 7 سيارات مخالفة، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، شملت 7 مخالفات من الفئة الخامسة، التي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية.