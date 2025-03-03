منخفض جوي في طريقه الى لبنان

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يسيطر على لبنان طقس مستقرّ اليوم ولغاية يوم غد الثلاثاء، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يليه منخفض جوي معتاد الفعالية بين يوم الاربعاء ويوم الجمعة المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاثنين:

- الحرارة تتراوح بين ١٠ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم بسحب متوسطة ومرتفعة

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٤٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩

الثلاثاء: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة الحرارة تتراوح ١٠ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء: متقلب غائم اجمالا وتتساقط امطار محلية وثلوج على ١٩٠٠ متر الحرارة تتراوح ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا ٦٥ كم/س