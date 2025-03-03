أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آذار 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تتابع السفارات الغربية في بيروت تفاصيل ما يجري في جرمانا والسويداء وتكثف اتصالاتها بالجهات اللبنانية التي تمتلك معلومات عن ما يجري في محاولة لاستقراء حدود الموقف الإسرائيلي وقدرته على التحرك واحتمالات تأثيره في البيئة الشعبية ومدى قدرة الحكم الجديد بطبيعته الخاصة وتكوين جماعاته على محاكاة بيئات طائفية مختلفة، في ضوء ما يجري في مناطق أخرى من سورية، وتبدي خشيتها من تفاقم تدريجيّ للأوضاع الأمنية في محيط العاصمة على خلفية هذه العناصر وتستعين بالقيادات اللبنانية القادرة على التأثير للدخول على الخط.

كواليس

توقفت مصادر سياسية أمام التعطيل الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق غزة والربط الذي يقيمه قادة كيان الاحتلال بين معادلاتهم العسكرية والسياسية والأمنية في جبهات لبنان وفلسطين وسورية تحت عنوان المناطق العازلة، والتجرؤ على تكرار الحصول على موافقة أميركية على هذه الخطط لاقتطاع أجزاء من الجغرافيا في هذه الجبهات دون مهل زمنية. ورأت في هذا التحوّل بداية مرحلة جديدة صعبة سوف تجد الدولة اللبنانية التي بنت سياساتها على الاطمئنان للدعم الأميركي في إلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق أنها تواجه وضعاً شبيهاً بما بعد اتفاق الطائف الذي ولد كما ولدت التغييرات السياسية الحالية في لبنان في ظل اقتناع بقرب الانسحاب الإسرائيلي من الشريط الحدودي وفقاً لمسار مدريد للسلام ولم تلبث التطورات أن أطاحت بهذه الآمال وفرضت واقع المواجهة.

اللواء: أسرار

لغز

نشطت الحركة في بورصة الأسماء المرشحة لتولي مناصب قيادية في الإدارات العامة، إثر نيل الحكومة الثقة، والحديث عن فتح ملفات الشغور الكبير في المراكز العليا الأمنية والمالية والإدارية!





غمز

تبين أن رجل أعمال مصرفي يُموّل الحملات على المواقع الألكترونية ضد العهد والحكومة ورئيسها بعدما فشل في إيصال أحد مرشحيه إلى «جنة الوزارة»!

همس

إعتبر وزير بارز أن زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب كانت بمثابة رسالة مباشرة لجدّية الإلتزام الحكومي بتولي مسؤولية إعادة الإعمار عبر الصندوق الخاص التابع للدولة، وإطلاق الورشة في أقرب فترة ممكنة!