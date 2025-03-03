عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آذار 2025

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الأخبار: شربل نحاس: أولوية الحكومة للمصارف لا للمودعين

إعلان وقف الحرب: ماذا تقول البنود صراحة؟

إشتعلت النار بين بعبدا والسراي

إسرائيل في سوريا... الفدرلة الآن



النهار: أول تحرك للعهد نحو تثبيت الحضور الخارجي سلام بعد جولته: نقول للجنوبيين إن دولتهم معهم



اللواء: عون في الرياض: إطلاق العودة العربية إلى لبنان

جنبلاط يحشد في ذكرى والده.. وينتظر موعداً مع الشرع محذراً من مخطط إسرائيل



البناء: بزشكيان تخلينا عن التفاوض مع واشنطن تلبية لطلب الخامنئي… وظريف يستقيل / اتفاق غزة يترنح مع نهاية المرحلة الأولى ورفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية / الاحتلال يهدد حكومة الشام تحت شعار حماية جرمانا… وجنبلاط للقاء الشرع

الجمهرية: عون إلى الرياض اليوم والقاهرة غدًا

نتنياهو يتدخل في جرمانا الدرزية



الديار: عون في الرياض اليوم... ترقّب لاختراق كبير

نتنياهو يستخدم سلاح التجويع في غزة خلال رمضان

حزب الله للحكومة: ننتظر الافعال لا الاقوال

l'orient le jour: Aoun en Arabie saoudite : un premier pas pour remettre le Liban sur la bonne voie



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: الراعي: الحياد يجعل لبنان شريكاً في إيجاد الحلول.. ومعلومات عن بداية خلاف حول التشكيلات في وزارة الخارجية

الحكومة و«العهد» في سباق مع الوقت لتحقيق الوعود







الشرق الأوسط السعودية: «حماس»: لن نمدد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة