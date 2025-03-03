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عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آذار 2025

3
MARCH
2025
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 الأخبار: شربل نحاس: أولوية الحكومة للمصارف لا للمودعين

إعلان وقف الحرب: ماذا تقول البنود صراحة؟
إشتعلت النار بين بعبدا والسراي
إسرائيل في سوريا... الفدرلة الآن

 

 

 


النهار: أول تحرك للعهد نحو تثبيت الحضور الخارجي سلام بعد جولته: نقول للجنوبيين إن دولتهم معهم

 

 

 

 


اللواء: عون في الرياض: إطلاق العودة العربية إلى لبنان
جنبلاط يحشد في ذكرى والده.. وينتظر موعداً مع الشرع محذراً من مخطط إسرائيل

 

 

 


البناء: بزشكيان تخلينا عن التفاوض مع واشنطن تلبية لطلب الخامنئي… وظريف يستقيل / اتفاق غزة يترنح مع نهاية المرحلة الأولى ورفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية / الاحتلال يهدد حكومة الشام تحت شعار حماية جرمانا… وجنبلاط للقاء الشرع

 

 

 

 

الجمهرية: عون إلى الرياض اليوم والقاهرة غدًا
نتنياهو يتدخل في جرمانا الدرزية

 

 

 


الديار: عون في الرياض اليوم... ترقّب لاختراق كبير
نتنياهو يستخدم سلاح التجويع في غزة خلال رمضان
حزب الله للحكومة: ننتظر الافعال لا الاقوال

 

 

 

l'orient le jour: Aoun en Arabie saoudite : un premier pas pour remettre le Liban sur la bonne voie

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: الراعي: الحياد يجعل لبنان شريكاً في إيجاد الحلول.. ومعلومات عن بداية خلاف حول التشكيلات في وزارة الخارجية
الحكومة و«العهد» في سباق مع الوقت لتحقيق الوعود

 




الشرق الأوسط السعودية: «حماس»: لن نمدد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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