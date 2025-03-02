قتيل في الضاحية .. ماذا جرى؟!

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شهدت منطقة عين السكة في الضاحية الجنوبية مساء الأحد إشكالاً فردياً بين مجموعة من الشبان، تطور إلى عراكٍ وتضارب بالأيدي، وأقدم أحد الأشخاص على إشهار سلاحه الحربي وأطلق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة الشاب “م. و. ع.” بطلق ناري في رأسه أثناء مروره بالصدفة في مكان الإشكال.

على الفور، نُقل الشاب بحالة حرجة إلى مستشفى الرسول الأعظم، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وحضرت قوة من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال وسط حالة من التوتر تشهدها المنطقة. كما يجري حالياً تعقب الفاعلين وتحديد هوياتهم تمهيداً لتوقيفهم.