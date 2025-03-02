كرامي: نحن لن نسكت ابداً !

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كتب النائب فيصل كرامي مستهجناً ما يحصل في طرابلس جراء الانفلات الأمني قائلاً :" اطالب الاجهزة الامنية بالتدخّل الفوري لفرض الامن في مدينة طرابلس والجوار خصوصاً بعد الاشكالات الامنية التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين والتي تسببت بسقوط ضحية وجرح اكثر من ٧ جرحى. وسيكون لي مواقف تصعيدية في هذا الشأن في حال لم يُضبط الوضع الامني في طرابلس. كما اني استغرب تجاهل الاجهزة الامنية واجهزة الدولة والبلديات وعدم ملاحقة الاشخاص الذين يقومون بحرق الدواليب علناً وجهاراً وفي وضح النهار لاستخراج النحاس منها لبيعها، وان هذا الموضوع لن يمرّ مرور الكرام بعد اليوم خصوصا ان هؤلاء الاشخاص معروفون بالاسماء.



واذكّر الحكومة اللبنانية اننا قد منحناها الثقة مشروطة بايلاء طرابلس الاهتمام اللازم امنياً وانمائياً، وهي كانت تشهد الحدّ الادنى من الامن، امّا ما شهدناه لا يبشّر بالخير وهو واجب على الحكومة ان تعالج هذا الملف فوراً ونحن لن نسكت ابداً على هذه الافعال التي تضرّ باهالي طرابلس. واحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الازمتين الامنية والبيئية اللتين تشهدهما طرابلس خصوصاً بعدما علمنا ان شركة "باتكو" المسؤولة عن تشغيل مكبّ النفايات هي بصدد الاضراب للحصول على حقوقها العالقة بين وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار، ما سيؤدي حتماً الى تراكم النفايات في شوارع طرابلس.



وأخيراً ادعو زملائي نواب طرابلس انه كما كنّا يداً واحدة في رفع مطالب طرابلس خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري علينا جميعاً ان نضغط على الحكومة لمنع تهميش طرابلس مرة جديدة خصوصاً بعد الوعود التي تلقيناها من الحكومة بهذا الاطار."