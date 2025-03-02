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غادة عون: المرأة الحديدية.... (سمير مسره)

2
MARCH
2025
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قد يكون خروج القاضية غادة عون من السلك القضائي بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية، فرصة جديدة لها لانطلاقة شعبية تقطف من خلالها ثمار ما زرعته من قرارات عادلة، تتخطى المحسوبيات وسياسات الافلات من العقاب المدعوم من المافيات اللبنانية.

ولكن هل يمكننا أن نجزم ان ما فعلته هذه المرأة الشجاعة، أدى بالفعل إلى نتائج حاسمة؟ انا انتمي إلى الفريق الواسع الذي يقول نعم، لانها تميزت بقدرة ذاتية لافتة على كسر حواجز الخوف، والتهديد، والضغوط، والتنمر مما أدى إلى سلسلة من الاستدعاءات، والتوقيفات، والاتهامات لشخصيات تتمتع بحصانات يصعب خرقها. هذا الانجاز هو بحد ذاته كاف للوصول في المستقبل إلى احكام عادلة يقررها القضاة الذين سيخلفونها شرط أن تكون النوايا صافية.

غادة عون انت حقا" بطلة. غادة عون انت شامخة كشموخ أرز لبنان. غادة عون انت ستدخلين حتما" تاريخ لبنان المعاصر من بابه العريض. اخيرا" انت رمز قيامة العدالة بعد غيابها القصري الذي جعلنا نعيش طويلا" في ادغال موحشة.

غادة عون القاضية الحديدية. غادرت مكتبك لتسكني في مكاتب وقلوب كل واحد وواحدة منا. عهدنا لك الا ينقطع لقاء الشرفاء معك في كل المناسبات...

سمير مسرة,
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