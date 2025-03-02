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في لبنان، شهران ضائعان تقريبا من عمر العهد الرئاسي الجديد..

2
MARCH
2025
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في طهران، اعلان صريح عن فشل الحوار مع واشنطن.

وفي غزة، مفاوضات متعثرة.

اما في سوريا، فاستقرار متعذر، في انتظار قيام دولة تجمع ابناءها على اختلاف مشاربهم الطائفية والمذهبية والسياسية.

وفي لبنان، شهران ضائعان تقريبا من عمر العهد الرئاسي الجديد، بين تكليف وتأليف وثقة، من دون انجاز يُذكر، في انتظار انطلاق الحكومة في عملها، تحت انظار عموم اللبنانيين اولا، الذين ينتظرون ترجمة الاقوال الى افعال، والمعارضة النيابية ثانيا، وركنها الاساس في المرحلة المقبلة التيار الوطني الحر، بوصفه الطرف الوحيد غير الممثل في حكومة التحالف الرباعي الجديد.

وفي غضون ذلك، تُرتقب الزيارة التي يقوم للسعودية رئيس الجمهورية جوزيف عون، ليكون بذلك ثاني رئيس للدولة اللبنانية بعد العماد ميشال عون، يستهل ولايته الرئاسية من زيارة المملكة. وفي غضون ذلك، يستمر الاحتلال الاسرائيلي لأراض لبنانية، ويتواصل الخرق المتمادي للسيادة، في ضرب واضح لاتفاق وقف اطلاق النار، فيما تكثر الاسئلة حول موقف لبنان الرسمي، والسبل المتوفرة للضغط الديبلوماسي.

وفيما تتوالى اعمال ازالة الردم وكشف المفقودين، اكدت احدث تقديرات “الدولية للمعلومات” ان عدد الشهداء اللبنانيين جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تجاوز عتبة الستة آلاف، ويشمل الرقم جميع الشهداء منذ الانخراط في حرب اسناد غزة يوم 8 تشرين الأول 2023، حتى الآن، وهو يجمع بين المدنيين والمقاتلين.

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