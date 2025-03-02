رئيس الحكومة يلمس استياء شعبيا لدى المواطنين... التفاصيل

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الأنباء الكويتية: لا شك في ان الحكومة أمام مهمة شاقة، في ظل الغطرسة الإسرائيلية، التي ترفع من وتيرة التصعيد والتهديد يوما بعد الآخر في ظل غياب أي ضغط دولي عليها.

لا بل يسود اعتقاد محلي بوجود غض طرف عن العدوان الإسرائيلي، وتغطية لما يقوم به الجيش الإسرائيلي من خرق واضح للاتفاق بشهادة قوات الامم المتحدة «اليونيفيل». وقد حرصت إسرائيل على مواكبه جولة رئيس الحكومة على المناطق الجنوبية، بحركة غير عادية للمسيرات التي حلقت في سماء الجنوب على ارتفاع منخفض طوال فترة الزيارة.

وعبرت مصادر متابعة لـ«الأنباء» عن الخشية من تداعيات التصعيد الاسرائيلي، مع ما أشيع عن احتمال تنفيذ هجمات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في وقت كان رئيس الحكومة يعد المواطنين بالعمل على إنهاء الاحتلال.

وأضافت المصادر: «لمس رئيس الحكومة استياء شعبيا لدى المواطنين الذين شككوا باستجابة إسرائيل للجهود السياسية، واعتبارها الضغوط الديبلوماسية ضعفا، وقولهم انها لا تفهم الا لغة القوة». وأشارت المصادر ان رئيس الحكومة كان يدرك حجم الاستياء من الممارسات الإسرائيلية، وقد تقبل ردة فعل المواطنين برحابة صدر.