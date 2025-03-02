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سلام الى السعودية... ماذا عن تعيين قائد للجيش ومدير لأمن الدولة؟

2
MARCH
2025
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الأنباء الكويتية: يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى السعودية في الزيارة الخارجية الأولى بعد انتخابه رئيسا يستهل بها سلسلة زيارات خارجية يعتزم القيام بها، سعيا إلى ترميم علاقة لبنان بالدول العربية من بوابة المملكة.

 

وعلمت «الأنباء» ان زيارة موسعة إلى المملكة سيقوم بها لاحقا رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد وزاري كبير، لتوقيع اتفاقات ثنائية بين البلدين ناهز عددها 22. ويرافق رئيس الجمهورية في زيارة المملكة وزير الخارجية يوسف رجي. وبعد الرياض يتوجه الرئيس عون إلى القاهرة، على ان يعود بعدها إلى بيروت ليترأس لاحقا أول جلسة للحكومة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي الأربعاء الماضي.

 

وستشهد الجلسة تعيين قائد جديد للجيش خلفا للعماد جوزف عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

 

ويتقدم اسم مدير العمليات رودولف هيكل لخلافة القائد السابق للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد. وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» فإن دولة غربية كبرى طلبت احتفاظ أحد الضباط في المؤسسة بمنصبه على رأس جهاز فاعل، من دون ان يعني ذلك تحقيق الطلب.

 

في حين سيعين قائد قطاع جنوب الليطاني العميد ادكار لاوندس على رأس المديرية العامة لأمن الدولة خلفا للواء طوني صليبا الذي يتولى رئاسة المديرية بصفة مدنية بعد بلوغه سن التقاعد العسكرية.

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