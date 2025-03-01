living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم سرقة هواتف خلوية من داخل محالّ تجارية

1
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي - شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في مختلف المناطق الجنوبية.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة المذكورة إلى تحديد هويّتيهما، وهما كلّ من:

م. م. (مواليد عام 2000، فلسطيني)
م. ش. (مواليد عام 1999، سوري)
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما.

بتاريخ 22-2-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما في بلدة اللوبية قضاء صيدا، حيث عملت على توقيفهما بعد تنفيذهما عملية سرقة هاتف من داخل متجر في البلدة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، لجهة إقدامهما على سرقة هواتف خلوية من داخل المحالّ التجارية، وباستخدامهما أوراقًا ثبوتية مزوّرة في هذه العمليات. كما أنّهما اعترفا بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ" .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout