أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..

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كتل رطبة ضعيفة الفعالية من المتوقع أن تؤثر على لبنان اليوم السبت، تترافق مع أمطار متفرقة وثلوج على الجبال، على أن يستقر الطقس مجدداً الاحد.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٩ساحلا وبين ١ و١٤بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غائم مع تساقط امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠ متر

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلاً

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الأحد: مستقر مشمس الى غائم جزئيا الحرارة تتراوح بين ٩ و١٩ ساحلا وبين ١ و١٤بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاثنين: مستقر غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، الحرارة تتراوح بين ١٠ و٢١ ساحلا، وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.