قوى الامن: توقيف 3 وضبط معهم مخدرات في بيروت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:



"بتاريخ 25-2-2025 وفي محلة السيتي سنتر، وخلال قيام دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي بمهمة حفظ الأمن والنظام:

اشتبهت بسيارة نوع "كيا فرتي"، وعند عدم امتثال السائق بالتوقف، تمت مطاردته من قبل عناصر الدورية، وتمكنت من ضبط السيارة وتوقيف من كان على متنها، وهما كل من:



و. س. (مواليد عام 2007، سوري) ي. ع. (مواليد عام 2005، سوري) وضبطت بحوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف وبندقية نوع "بومب أكشن" مع /8/ طلقات لها صالحة للاستعمال.

وفي المحلة ذاتها، ألقت عناصر الدورية القبض على شخص آخر حاول دهس أحد عناصر الدورية والفرار بدراجته الآلية نوع "ابريو ياماها"، ويدعى: خ. ر. (مواليد عام 2002، سوري) بتفتيشه عثر بحوزته على كمّية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف والماريجوانا. أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص".