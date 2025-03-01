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أسرار الصحف ليوم السبت 1 آذار 2025

1
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اللواء

 لدى جهات رسمية تأكيدات أن إطلاق صندوق «إعادة الإعمار» لن يتجاوز مرحلة ما بين العيدين

 شكلت جباية فواتير الكهرباء المتأخرة مشكلة لدى غالبية المواطنين لجهة التسديد، إذ أن الجباة يأتون إلى بعض الأحياء بفاصل زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع!

يعتبر مسؤولون نقديون أن توجُّه وزير سيادي في ما خصَّ طريقة عمله في وزارته خطوة إصلاحية تقطع مع الممارسات المالية التي رفعت المديونية في السنوات الماضية..

 

الجمهورية

يحضّر حزب بارز لإعلان تفاصيل وصفت بالحساسة حول مجموعة أحداث توالت في الأشهر الأخيرة.

أبلغ سفير دولة كبرى مجموعة من رجال المال والاقتصاد أنه واثق من صدق توجه الحكومة الجديدة لتحقيق إنجازات سريعة. وهذا يتحقق بعدم إخضاعها إلى مداخلات سياسية.

نقل عن مسؤول كبير قوله إن موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع سيكون بنداً حاضراً بقوة في المدى المنظور، خصوصاً أن التحضيرات بدأت لحوار داخلي.

 

البناء

قال مصدر نيابي إن النائبة سينتيا زرازير التي تفرّدت بين نواب التغيير بحجب الثقة عن الحكومة تشكل ظاهرة لافتة فهي تتخذ مواقف محيّرة في تصنيف تموضعها واحتسابها على خطوط الانقسام بما يمنحها الحق بطلب التسليم بكونها صاحبة موقف ورأي بخلفيّات نابعة من استقلالها. وبعدما كانت تحتسب في كتلة نواب التغيير وحسبها البعض على نائبة أخرى مجرد صدى وظل لها ثبت في محطات مختلفة موقفها المستقل عنها والمناقض لها، ثم حسبت ضمن حلف مع نائبة أخرى أكثر رشداً وعقلانية واستقلالية وثبت أنها مستقلة عنها أيضاً وأن موقفها خاص ونابع من رؤيتها وحساباتها الخاصة التي قد يتفق معها الآخرون أو يختلفوا، لكنها تستحقّ الاحترام.

قال مصدر على صلة بالمفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن التوصل إلى اتفاق يُعيد العمل بالتبادل ويقوم على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم تعليق الإفراج عنهم يؤكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يستطيع الخروج من الاتفاق ولا يملك خيار العودة إلى الحرب، لكنه يريد من جهة إظهار اليد العليا نحو الداخل الإسرائيلي بلهجة متعالية في كل مناسبة ومن جهة مقابلة إطالة امد تطبيق الاتفاق بتعطيل تنفيذه لوقت معين ثم السير بالتنفيذ، وهذا هو جوهر ما يحاوله الآن لاختراع مرحلة جديدة بين المرحلتين الأولى والثانية لأنه يخشى الوصول الى نهاية الاتفاق والعجز عن العودة إلى الحرب ومواجهة استحقاقات الداخل ويتمنى المماطلة في تنفيذ الاتفاق حتى موعد الانتخابات وضمان الفوز بها قبل دخول آخر مرحلة.

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