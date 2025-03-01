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عناوين الصحف ليوم السبت 1 آذار 2025

1
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الأخبار
الجنوبيون لرئيس الحكومة: متى تحرّرون وتعيدون الإعمار؟
 زيلينسكي يغادر البيت الأبيض… بعد مشادّة كلامية غير مسبوقة

اللواء
سلام على أرض المنازل المهدمة في الجنوب: التزام بالإعمار السريع وتمكين الجيش

الشرق
رسالة من أسير إسرائيلي الى أبطال طوفان الأقصى
سلام في الجنوب.. وعون: السيادة تعني احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم

الديار
«إسرائيل» بدأت إنشاء فصائل عس.كريّة لحماية المناطق العازلة
…التعيينات الأمنيّة والتسريبات
إحتفال حاشد لـ«الإشتراكي» في 16 آذار

الشرق الأوسط
جوزيف عون لـ«الشرق الأوسط»: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
موجة التغيير في لبنان تتمدّد إلى منهجية معالجة أزمة الودائع العالقة
الحكومة اللبنانية تسأل واشنطن عن تعهدها بانسحاب إسرائيل من الجنوب

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