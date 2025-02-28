معرض ليالي زمان يعود بنسخته الثانية وبأجوائه المميّزة.. استمتعوا بتجربة دفع آمنة وسريعة مع تطبيق OMT Pay

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ينطلق معرض ليالي زمان، من تنظيم In Action Events، بنسخته الثانية في الفورم دو بيروت ابتداءً من ٢٨ شباط، يوميًا من الساعة ٥ عصرًا حتّى ١ فجرًا في أجواء احتفالية مميّزة.

يقدّم المعرض تجربة شاملة تجمع بين الأجواء الرمضانية والأنشطة الترفيهية المتنوّعة، بدءًا من جلسات أيام زمان، مرورًا بالإفطار اليومي الغنيّ بأطباقه من تنظيم سوق الأكل، بالإضافة إلى سوق تراثي يضمّ مجموعة من المنتجات الحرفية الفريدة. كما تضفي العروض الموسيقية المباشرة لمسة ساحرة على أجواء المعرض.

كذلك، سيتمّ بثّ برنامج "أكرم من مين" الذي يقدّمه وسام حنّا عبر شاشة الـ LBCI مباشرةً من الفوروم دو بيروت من الساعة ٨:٣٠ حتى الساعة ١٠ مساءً.

ولتقديم تجربة تجمع بين الأصالة والحداثة، يقدّم تطبيق OMT Pay حسمًا بنسبة ١٠٪ على المأكولات والمشروبات والألعاب المخصّصة للأطفال.