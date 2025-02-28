أبو الغيط يهنئ سلام..

A + A -

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لمناسبة حصول حكومته علي ثقة مجلس النواب، متمنيا له النجاح في تنفيذ الأهداف المهمة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، أن أبو الغيط اعتبر أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة الجديدة "تشكل انطلاقة مهمة للعهد الجديد بما يحمله من تطلعات الشعب اللبناني، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، والتي أعاقت تنفيذ اصلاحات جوهرية ولم تمكن لبنان من استرداد عافيته بعد".