بالصور- كمية كبيرة من الأسلحة.. هذا ما ضبطه الجيش اللبناني!

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في إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش اللبناني في مختلف المناطق، دهمت وحدتان من الجيش بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 5 مواطنين وفقًا لما يلي:



- توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة حورتعلا - البقاع لإقدامه على إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



- توقيف المواطنين (ا.ع.ر.)، و(م.ع.د.)، و(ط.ش.)، و(ف.س.) في بلدة كترمايا - الشوف لإقدامهم على إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية منزل المصري (ك.ج.) وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وأكدت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.