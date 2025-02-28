القاصر نسرين مزنر مفقودة!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة القاصر المفقودة:

نسرين طالب مزنّر (من مواليد عام 2008، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 26-2-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة صبرا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.