سلام لوفد أهالي الضهيرة المعتصمين أمام ثكنة بنوا بركات: لا استقرار حقيقيًا ومستدامًا من دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل!

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التقى رئيس الحكومة نواف سلام ، على هامش زيارته ثكنة بنوا بركات في صور، وفد اهالي بلدة الضهيرة الحدودية، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الثكنة، استنكاراً لممارسات العدو الاسرائيلي في حق الاهالي الذين يودون العودة الى بلدتهم . وقال خلال اللقاء: "إنه اول يوم عمل حقيقي للحكومة، كل التحية المستحقة للجيش اللبناني وشهدائه، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ذُكر في البيان الوزاري ونعدكم بالعودة الآمنة الى منازلكم في أسرع وقت، ونؤكد التزام عملية إعادة الإعمار ليعود الأهالي بكرامة ,وهذا ذلك ليس وعداً بل هو التزام مني شخصياً ومن الحكومة".

و أشار الى أن "الحكومة تسعى الى كسب ثقة الأهالي بالأفعال لا بالاقوال فقط"، لافتاً الى ان "الحكومة بدأت قبل نيلها الثقة الى حشد كل الدعم العربي والدولي من اجل إجبار العدو على الانسحاب من أراضينا وما يسمى النقاط الخمس لأنه لا استقرار حقيقيًا ومستدامًا دون انسحاب اسرائيل بالكامل، على أمل اللقاء قريباً في القرى الحدودية".