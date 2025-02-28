هل تعود الأمطار؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد بخاصة في المناطق الجنوبية مع انفراجات واسعة على الساحل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية مع بقاء الأجواء الباردة خصوصا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى حتى مساء اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره اليونان والذي يقترب تدريجيا ويؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا على ان تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع اعتبارا من يوم الأحد .

تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة،

ولشهر آذار بين 13 و 22 في بيروت، في طرابلس بين 11 و 20 وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى اعتبارا من ارتفاع 1100 متر، ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من بعد الظهر، فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس ليلا الى غائم مع أمطار متفرقة وحدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الجنوبية، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر .

السبت:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد بخاصة في المناطق الجنوبية مع انفراجات واسعة على الساحل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم .

الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها.

الإثنين:

غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية لشهر آذار مع انخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية ، ناشطة ليلا ، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد، يسوء خلال الليل على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,08

-ساعة غروب الشمس: 17,34