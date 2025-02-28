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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

شهدت الساعات الـ24 الأخيرة تطورات ذات مغزى في ما يتعلق بالعقدة الأساسية الكامنة في الجنوب، أي مدى استعداد إسرائيل لالتزام اتفاق وقف النار، القاضي بالانسحاب التام من الأراضي اللبنانية والوقف التام للعمليات العسكرية.

ففيما كانت إسرائيل تواصل خرقها لوقف النار في شمال خط الليطاني، وقد استهدفت أمس منطقة الهرمل حيث سقط شهيد وجرحى، قال وزير دفاعها يسرائيل كاتس: «حصلنا على ضوء أخضر من الولايات المتحدة للبقاء في المنطقة العازلة في لبنان دون قيود زمنية»، معتبراً أنّ «مستقبل قواتنا في المنطقة العازلة بجنوب لبنان مرتبط بالوضع هناك».