عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 شباط 2025

الأخبار: رجال السراي: الحقلة الضيقة لـ "دولة الرئيس"
السلطة ترى وتسمع... ولا تتكلم
العدو: باقون بدعم أميركي
إسرائيل تتملص... لا مرحلة ثانية
الجمهورية: الحكومة لـ "خلية نحل لا وكر دبابير"
عقبات تعوق التشكيلات
اللواء: إنشاء «صندوق الإعمار» على الطاولة و250 مليون دولار من البنك الدولي
بن سلمان يؤكد على الدعم بعد الثقة.. وخلاف أميركي - فرنسي حول تمادي إسرائيل بالخروقات
النهار: السعودية منطلق العهد والحكومة إلى حشد الدعم... إسرائيل تتظلل بموافقة أميركية على "منطقة عازلة"!
البناء: ترامب يستقبل زيلينسكي اليوم ويوقع معه اتفاق المعادن: أثق بالتزام بوتين بوعوده / عمليات دهس في الأراضي المحتلة عام 48 وعشرات الجرحى بعضهم في خطر / كاتس: باقون بتغطية أميركيّة في لبنان وجنوب سورية ومحور فيلادلفيا في غزة
الديار: المنطقة العازلة تمهيد للتقسيم وجنبلاط يحذّر من الفوضى
الحكومة أمام اختبار إعادة الإعمار بلا ابتزاز
?l'orient le jour: Après la dissolution du PKK, quelles conséquences dans la région
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يقرّ بـ«الإخفاق التام» في 7 أكتوبر 2023
السنوار فكر في تنفيذ هجوم لأول مرة عام 2016
الأنباء الكويتية: منصبا قائد الجيش وحاكم المصرف تحت المجهر الداخلي والأميركي ولرئيس الجمهورية الدور الأبرز
ولي العهد السعودي يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ويتمنى له وللبنان التوفيق والسداد