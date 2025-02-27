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غادة عون في يوم تقاعدها للـtayyar.org: مستمرة بالمسيرة التي بدأتها مع المناضلين الشرفاء

27
FEBRUARY
2025
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في يوم نهاية خدمتها القضائية، لفتت القاضية غادة عون في حديث للـtayyar.org الى انها ستسمر بمعاركها وإن بسبل مختلفة حتى بعد تقاعدها لأن هناك مناضلين آمنوا بهذه الرسالة ودعموها ووقفوا الى جانبها لا بل كانوا سبّاقين. وقالت:"شعرت اليوم انه يوم عظيم لأن محبة الزملاء والاصدقاء غمرتني، فتأثرت كثيراً بكل الدعم الذي أظهروه لما قمت به، على أمل البقاء على هذه الطريق لما فيه خير لبنان واللبنانيين". وأضافت:"أعد الجميع بأنّ المسيرة التي بدأنها ستسمرّ وذلك من أجل عدالة حقة في هذا الوطن ومن أجل إعلاء سلطة القانون وحماية حقوق كل ضعيف ومظلوم". وختمت القاضية عون بالتذكير بما قالته عن أنه في مرحلة عصيبة كانت تمر بها البلاد نتيجة الانهيار النقدي والاقتصادي، وجدت أن منهجها في العمل لا يجب أن يقتصر على تسيير أعمال الملاحقة العادية إنما أيضا على التصدي لكل جريمة حيث حصلت مواجهة كبرى مع منظومة فاسدة تسيطر على القضاء وأردفت:"تعرضت لأبشع أنواع الاضطهاد لا لسبب إلا لأني تجرأت على مافيا السرقة والفساد وقررت فضح ارتكاباتها".
الى ذلك استذكر الناشطون على مواقع التواصل محطات بارزة للقاضية عون كان أهمها مداهمة شركات التحويلات المالية، وملاحقات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتوقيف رئيس ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات السابقة هدى سلوم حيث حصلت مواجهة كبيرة مع قريب سلوم النائب السابق هادي حبيش.

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