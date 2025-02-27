حول اتفاق وقف اطلاق النار.. بيان توضيحي من ميقاتي!

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صدر عن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي البيان الاتي:

"في خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، طرح عدد من السادة النواب عدم الاطلاع على موضوع ترتيبات وقف اطلاق النار التي اخذت حكومتنا السابقة علما بها ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الامن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا."