Bassil anuncia una oposición “positiva y constructiva” en la sesión de confianza Salam violó las normas de la justicia y estamos dispuestos a restablecer la confianza con sus acciones

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, anunció la retirada de la confianza al gobierno, subrayando que su jefe, Nawaf Salam, no se atuvo a las normas de la justicia, señalando que la oposición del "Movimiento" será positiva y constructiva y no demagógica ni populista, partiendo del hecho de que el "Movimiento" desea al gobierno el éxito y, lo que es más importante, el bien del país.

En un discurso que pronunció durante la sesión de voto de confianza, Bassil se dirigió al primer ministro Nawaf Salam, diciéndole: “Tedimos nuestra confianza cuando te nombramos, sin la cual hoy no serías primer ministro, y hoy te la estamos quitando porque no la mereces. Si desea recuperarla, estamos dispuestos a devolvérsela a través de tus acciones. Así que hoy somos la oposición positiva a tu Gobierno y esperamos no convertirnos en una feroz oposición total porque queremos que tu Gobierno tenga éxito y que nuestro país prospere. Añadió: "Por eso veréis en nosotros cómo la oposición es positiva, constructiva, propositiva e inteligente, y no gruñona, aleatoria, demagógica y populista como algunos han hecho con nosotros".

Bassil subrayó que “cuando renunciar a los derechos se convierte en una condición para la moderación, nos damos cuenta de que los conceptos se formulan según el equilibrio del poder y no según el equilibrio de la justicia”, y añadió: “No se pierde por los cálculos, se pierde por la justicia, y cuando se nos pide que renunciemos a los derechos para calificarnos de positivos, entonces la positividad se convierte en una máscara de debilidad, y los derechos no se conceden a quienes negocian por ellos, sino a quienes luchan por ellos, concluyó: "Demostraremos nuestra positividad con una oposición positiva".

Continuando dirigiéndose a Salam, Bassil explicó: "Su gobierno está roto en su composición' con ministros excelentes y competentes, incluidos amigos personales", y añadió: “ Su Gobierno es una recreación de la etapa de 2005 después de la ausencia de los cristianos con sus grandes componentes representativos del 90 al 2005 cuando volvieron al Estado, nosotros solos en aquel momento obtuvimos el 73% de los cristianos y no entramos en el Gobierno porque hubo vetos y un golpe a la correcta representación, y ellos representaron a los cristianos con sus grandes fuerzas sólo con tres ministros, uno para las Fuerzas, otro para las Falanges y otro para Qurna Shahwan.”

Explicó: “Su gobierno incluye hoy dos ministros para las Fuerzas al máximo, uno para el Kataeb al máximo y uno para el Tashnak al máximo, y usted, usted y ellos son conscientes de esta cosa, y nuestro amigo el ministro Ghassan Salame, desde una posición de conocimiento y participación, declaró que usted es quien nombró a los ministros, y originalmente nos lo dijo.” “Esto es un golpe a la Taif y a su espíritu de que el Consejo de ministros es el centro de la toma de decisiones políticas del país con sus componentes sectarios, el Consejo de ministros y no un consejo de administración”.

Bassil continuó dirigiéndose a Salam: “Usted nombró a los ministros suníes e ignoró a los bloques suníes, nombró a los ministros cristianos, los drusos fueron nombrados por el Partido Socialista, los chiíes fueron nombrados por el “dúo”, pero no aceptamos ni aceptaremos que nos nombre, ni aceptaremos firmar o reconocer la injusticia hacia los cristianos y su desigual representación en el gobierno.” Y añadió: “La mitad de los ministros cristianos fueron elegidos por fuerzas representativas no cristianas y por el presidente de la República, y no tenemos ningún problema en que usted sea nombrado por fuerzas representativas y sin nosotros.”

“Usted, señor Salam, es un alto y respetado juez internacional, y violó el equilibrio de la justicia, y no respetó ninguno de los criterios que estableció para la rotación y los partidarios y políticos, y al final la mitad del gobierno representa a partidos del sistema, y más de una cuarta parte del gobierno está formada por ministros, diputados, empleados y altos funcionarios del Estado”, dijo.

Y añadió: “Además, no cumplisteis el acuerdo previo que hicisteis conmigo la noche de vuestro nombramiento, especialmente en lo que se refiere a no formar un gobierno de tecnócratas, sino de especialistas nombrados entre las fuerzas parlamentarias con vuestra aprobación, y a distribuir equitativamente las cuotas cristianas en función de los tres grupos que me nombrasteis.”

Bassil refutó la declaración ministerial, señalando que “sobre el tema de 1701 y la estrategia de defensa, estamos de acuerdo con lo que se afirma en la declaración ministerial en su totalidad, desde 1701 hasta la decisión de guerra y paz y todo lo demás, pero la pregunta “¿cuál es la gran diferencia entre el texto anterior ”el derecho de los libaneses a resistir la ocupación” y el texto actual “el derecho del Líbano a la autodefensa y a tomar las medidas necesarias para liberar todos los territorios libaneses de la ocupación israelí”.

Bassil señaló que “la diferencia es que Hezbollah cometió un error estratégico en la guerra para apoyar a Gaza y la unidad de las plazas y perdimos con ello la ecuación de disuadir a Israel y también perdimos la legitimidad nacional para resistir sólo a Israel, por lo que la palabra resistencia fue eliminada de la declaración ministerial, pero Líbano no perdió la legitimidad para resistir a la “ocupación” y Hezbollah no perdió su legitimidad popular, y todo esto ocurrió debido al cambio de la ecuación externa, pero hasta hoy la ecuación interna no ha cambiado.”

Bassil también preguntó por la diferencia entre los tres párrafos siguientes “Defender el Líbano requiere una estrategia de seguridad nacional en los planos militar, diplomático y económico”, con el que estamos de acuerdo; el segundo párrafo, “debatir una política de defensa integrada como parte de una estrategia de seguridad nacional en los planos militar y nacional que permita al Estado eliminar la ocupación israelí y repeler su agresión de todos los territorios libaneses”, con el que también estamos de acuerdo; y el tercer párrafo, “proteger el Líbano de las amenazas israelíes mediante un diálogo nacional que conduzca a la formulación de una estrategia de defensa nacional sobre la que los libaneses estén de acuerdo y se comprometan soportando su carga y beneficiándose de sus resultados”, con el que también estamos de acuerdo.

Explicó: “¿Cuál es la diferencia entre una estrategia de defensa y una estrategia de seguridad nacional, discusión o diálogo nacional?” Reiteró que “la diferencia es contradicción política, y la diferencia se produce cuando decimos a quién pertenece cada una y quién la hizo, la primera pertenece a la actual declaración ministerial, la segunda al discurso de juramento y la tercera al documento de entendimiento entre nosotros y Hezbollah en 2006, aquí se produce la diferencia.” Subrayó que “todos aplaudimos el discurso de juramento y la declaración ministerial, pero cuando llegamos al documento de entendimiento con el mismo significado y las mismas palabras, ahí es donde diferimos.”

Bassil señaló que “todos estamos de acuerdo con la declaración ministerial y Hezbollah está de acuerdo con la 1701 y con el acuerdo de alto el fuego y es socio del gobierno por solidaridad ministerial, así que por favor, adelante, implementadla y nosotros estamos a vuestro lado, pero cuidado con que alguien nos arrastre a una guerra interna y aquí no estaremos con vosotros” Bassil subrayó que “está prohibido dañar la paz civil, pero también está prohibido utilizarla como material de chantaje para aquellos a los que les interesa”.

Bassil abordó la cuestión de los campos palestinos, añadiendo: “La declaración incluye 'impedir el reasentamiento' y esto es bueno, pero ¿por qué esta ignorante charla sobre el derecho del Estado a ejercer su autoridad sobre los territorios libaneses, incluidos los campamentos palestinos, preservando al mismo tiempo la dignidad y los derechos humanos de los palestinos, qué se quiere decir? Dado que la dignidad y los derechos humanos están protegidos para todos en el Líbano, ¿por qué la “laxitud” hacia los combatientes de la resistencia palestina y la “rigidez” hacia los combatientes de la resistencia libanesa, y el ejército libanés ya ha colocado puestos de control en las entradas del campamento?” Preguntó “¿por qué la declaración no incluye palabras claras sobre el desarme de los campamentos palestinos, tiene esta arma otra función para la que debe permanecer?”.

Bassil también se refirió a la cuestión de los refugiados sirios en la declaración, que consideró “descriptiva”: “Trabajar para resolver la cuestión de los refugiados sirios, que tiene implicaciones existenciales para el Líbano si no se logra su regreso a Siria”, dijo, y añadió que “esta declaración se dijo en 2011 y no en 2025, ya que el régimen en el que se basó la revolución siria ha caído y no hay justificación para que ningún refugiado sirio permanezca en el Líbano, y en el Movimiento Patriótico Libre hemos presentado una propuesta de ley al Parlamento pidiendo la deportación de todos los refugiados sirios en un plazo de seis meses, y por supuesto estamos hablando de los refugiados sirios que están aquí ilegalmente.”

Subrayó que “hemos presentado seis propuestas de ley entre 2018 y 2024 y están atascadas en comisiones parlamentarias”, esperando que “el gobierno las lea y las apruebe porque hoy nos enfrentamos a dos posturas diferentes, la primera expresada por la ministra de Asuntos Sociales Hanin al-Sayed y apoyada por el viceprimer ministro Tarek Mitri, que hablaba del retorno voluntario, es decir, quien quiera y cuando quiera volver y quien no quiera volver y si no, vayamos a la segunda postura, que expresamos hoy y presentamos una ley al respecto, que habla del retorno inmediato y obligatorio.” Subrayó que “los ministros deben definir su posición y su trabajo, ya que el desplazamiento es la mayor amenaza existencial para el Líbano y todos lo han tolerado por ignorancia, beneficio o sumisión a la voluntad extranjera.”

Bassil se refirió a la cuestión de los bancos y los depósitos, señalando que “la declaración ministerial no contiene una orientación clara de reforma, sino más bien un discurso generalizado que es incapaz de abordar las causas profundas del colapso: la economía rentista, la política fiscal basada en atraer depósitos y no hemos visto una alternativa a la misma atrayendo inversiones o hablando de un sistema fiscal eficaz, y la corrupción y no hemos visto nada claro que incluya la rendición de cuentas para disuadirla”.

Bassil señaló que “en el comunicado se hacía referencia a la auditoría penal, pero no es un objetivo, sino un medio para descubrir la realidad y tomar medidas y responsabilidades en base a ella”, y subrayó que “la auditoría se inició pero se paró y el Gobierno está comprometido con ella, es decir, comprometido con medidas”.

Bassil vio que “la auditoría de Alvarez y Marsal hablaba de 76.000 millones de dólares en ingeniería financiera, y BDL admitió 56.000 millones, préstamos sospechosos de 7.650 millones a bancos. Los fondos saqueados de Fawry ascendían a 330 millones de dólares. El expediente Optimum habla de 8.600 millones de dólares. El expediente de apoyo no científico, así como el expediente bancario. En el fichero de transferencias al exterior no hay cifras confirmadas, pero lo que sí es cierto es que entre octubre de 2019 y diciembre de 2019 los depósitos cayeron en 14.000 millones y las cuentas bancarias de más de un millón de dólares en 15.000 millones.” Así, por simple deducción, “estos fondos fueron transferidos a personas influyentes, políticos, financieros y bancos en el extranjero en un momento en que el depositante no pudo retirar ni un solo dólar.”

“Los archivos de Optimum y Fawry están en manos del Estado libanés y el detenido se encuentra en suelo libanés, así que ¿por qué no se cobran inmediatamente los fondos robados?”.

Bassil señaló que “hemos presentado más de tres preguntas sobre estos expedientes, y el artículo 124 del reglamento exige que el ministro y el gobierno respondan en un plazo de 15 días, y nadie nos ha contestado”, esperando que “hayamos vuelto al trabajo parlamentario normal”, subrayando que “seguiremos procesando y presentando un recurso ante la justicia en el extranjero, pero esto es un desafío para el gobierno.”

El jefe del bloque “Líbano Fuerte” subrayó que “cualquier discurso sobre los derechos de los depositantes y la devolución de su dinero sin recuperar los fondos saqueados y desviados al extranjero es un encubrimiento del crimen, y si se pretende ausentar el discurso sobre la “distribución justa de las pérdidas”, esto es una afirmación del crimen”, añadiendo: “El gobierno de Hassan Diab era un gobierno de tecnócratas y competencias como gran parte de ustedes, e hizo muchas cosas que no se aplicaron, como el plan Lazard, ¿están a favor o en contra? En marzo de 2020 se puso en marcha una ley para levantar el secreto bancario de todos los que asumieron responsabilidades públicas en el Estado, bancos, partidos, asociaciones, medios de comunicación y sus familiares, ¿se ha aplicado?”.

Bassil añadió: “Los diputados del Movimiento levantamos en octubre de 2019 el secreto bancario de nuestras cuentas, y yo soy el único en el país que reveló voluntariamente todos mis bienes y cuentas bancarias en los medios de comunicación, ¡y fui injustamente señalado por corrupción!”. Quien quiera hablar de transparencia y reforma, que por favor revele sus cuentas y bienes”, señalando que “en el bloque, presentamos 12 leyes de reforma después del colapso, de las cuales sólo 4 fueron aprobadas y 8 permanecen en rechazo para ser aprobadas por el Consejo, siendo las más importantes la ley de recuperación de fondos saqueados, la ley de recuperación de fondos transferidos al exterior y la ley de divulgación de bienes y fondos de los responsables.

La ley sobre la divulgación de los bienes y fondos de los funcionarios públicos, y la ley de control de capitales”, declaró.

Pidió que se revisen estas leyes y se aprueben en el gobierno si está de acuerdo, que se reestructuren los bancos, que se establezca un fondo fiduciario para gestionar e invertir las instalaciones estatales y que se apruebe el Tribunal de Delitos Financieros, de lo contrario todo lo que se hable de reforma es engañar a la opinión pública”.

Volviendo a la cuestión de la explosión del puerto, preguntó: “¿Cuáles fueron las causas de la explosión, sabotaje o negligencia?

Y añadió: “La acusación debe emitirse y los responsables deben ser procesados, y hay negligencia por parte del Estado y sus organismos al dejar estos materiales en el almacén, y deben asumir su responsabilidad ante los afectados”. Añadió: “El gobierno y el pacto cuentan con apoyo internacional e interno, y deben pagar sus deudas”.

En cuanto a la reconstrucción de la reciente guerra, Bassil subrayó que “hay desacuerdo sobre quién es responsable de la reconstrucción”, y añadió: “Creo que el dinero no vendrá de la comunidad internacional si no se consiguen dos cosas: La exclusividad de las armas en manos del Estado y reformas reales. Hasta entonces, ¿qué van a hacer? La referencia ministerial del ministro de Desplazados decía dos cosas contradictorias: Primero, que esto no es responsabilidad del Estado, y que quien hizo la guerra debe hacer la reconstrucción, y luego volvió y dijo, después de conseguir el ministerio, que el dinero debe pagarse a través de este ministerio, es decir, a través del Estado”, y añadió: “¡La declaración ministerial señalaba la creación de un fondo especial de reconstrucción! ¿Necesitamos un nuevo fondo para pagar a los desplazados mientras no sabemos cómo terminar los antiguos fondos, y el Estado no ha pagado a todos los desplazados de la montaña ni a los afectados del puerto?”, subrayando que “cuando recibimos el ministerio, presentamos un plan y una ley para cerrar el ministerio y el fondo. ¿Qué van a hacer?”.

Bassil señaló que en la declaración ministerial se habla de un “nuevo contrato social” y nosotros lo apoyamos, pero preguntó “¿cómo?” “Neutralizar el Líbano” está muy bien y estamos con él y con esta palabra en particular, pero no nos muevan de un eje a otro, ¡ya tenemos bastante en nuestra historia de asignaciones, ocupaciones y tutelas!”

“El primer ministro habló de ampliar la descentralización, y dijo que no hay descentralización sin dinero”. Bassil preguntó: “¿Por qué la descentralización estuvo ausente de la declaración ministerial? ¡No vimos ningún compromiso al respecto, ni su caracterización, ni un plazo! Es una cuestión sobre la que haremos un seguimiento”. Subrayó que “hemos propuesto enmiendas constitucionales para corregir las aplicaciones erróneas que la han empañado a lo largo de los años”, que no afectan a ningún componente, sino que frenan la obstrucción causada por las lagunas de la Constitución, que son tres: En primer lugar, un plazo obligatorio de un mes para que el Presidente de la República lleve a cabo consultas parlamentarias a cambio de un plazo obligatorio de un mes para que el Primer Ministro forme gobierno; en segundo lugar, hemos presentado hoy una enmienda constitucional que especifica un plazo obligatorio de una semana para que el Primer Ministro y cualquier ministro firmen un decreto emitido sobre la base de la decisión del Consejo de Ministros, o de lo contrario entrará en vigor, al igual que el Presidente de la República; en tercer lugar, impedir un vacío presidencial, ya sea adoptando nuestra enmienda presentada en 2006 mediante la elección directa por el pueblo, o mediante otra enmienda presentada hoy que exige que el Presidente permanezca en el cargo hasta que se elija a un nuevo Presidente, dando un plazo de un mes para que el Consejo se reúna a convocatoria de su Presidente y elija a un nuevo Presidente.

De lo contrario, una reunión judicial, aunque sea por invitación del presidente y elección sin interrupción hasta que se llene el vacío”.