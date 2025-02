Bassil annonce une opposition “ positive et constructive" à la session de confiance Salam a violé les normes de la justice et nous sommes prêts à rétablir la confiance par ses actions

A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a annoncé le retrait de la confiance au gouvernement, soulignant que son président, Nawaf Salam, n'a pas respecté les normes de la justice, précisant que l'opposition du "Courant" sera positive et constructive et non démagogique ou populiste, compte tenu du fait que le "Courant" souhaite le succès du gouvernement et, surtout, le bien du pays.

Dans le discours qu'il a prononcé lors de la séance de vote de confiance, Bassil s'est adressé au Premier ministre Nawaf Salam en ces termes :

"Nous vous avons accordé notre confiance lorsque nous vous avons nommé, sans laquelle vous ne seriez pas Premier ministre aujourd'hui, et nous vous la retirons aujourd'hui parce que vous ne la méritez pas. Si vous souhaitez la regagner, nous sommes prêts à vous la rendre par vos actions. Nous sommes donc aujourd'hui l'opposition positive à votre gouvernement et nous espérons que nous ne nous transformerons pas en une opposition totale féroce, car nous voulons que votre gouvernement réussisse et que notre pays prospère. Il a ajouté: "C'est pourquoi vous verrez que l'opposition est positive, constructive, déterminée et intelligente, et non pas grincheuse, aléatoire, démagogique et populiste comme certains l'ont fait avec nous".



Bassil a souligné que “ lorsque l'abandon des droits devient une condition de modération, nous réalisons que les concepts sont formulés en fonction de l'équilibre du pouvoir plutôt que de l'équilibre de la justice “, ajoutant : “ Vous ne vous êtes pas perdu par les calculs, mais plutôt par la justice, et lorsqu'on nous demande d'abandonner des droits pour être décrits comme positifs, alors la positivité devient un masque pour la faiblesse, et les droits ne sont pas donnés à ceux qui les négocient, mais à ceux qui se battent pour eux “, il a conclu: "Nous prouverons notre positivité avec une opposition positive".



S'adressant ensuite à Salam, Bassil a expliqué : “ Votre gouvernement est brisé de par sa composition elle inclut d’excellents ministres compétents, y compris des amis personnels", ajoutant : “ Votre gouvernement est une recréation de l'étape de 2005 après l'absence des chrétiens avec leurs grandes composantes représentatives de 90 à 2005 lorsqu'ils sont revenus dans l'Etat, nous avons obtenu à nous seuls à cette époque 73% des chrétiens et n’avions pas participé dans le gouvernement à cause des vetos et un coup porté à la représentation correcte, quand les chrétiens avec leurs grandes forces ont été représentés par trois ministres uiquement , un pour les Forces libanaises, un pour les Kataeb et un pour Qurnat Shahwan. “



Il a expliqué : “ Votre gouvernement comprend aujourd'hui deux ministres pour les Forces libanaises au maximum, un pour les Kataeb au maximum et un pour les Tashnak au maximum, nous le savons tous les deux et notre ami le ministre Ghassan Salame, à partir d'une position de connaissance et de participation, a déclaré que c'est vous qui avez nommé les ministres et vous nous l'aviez dit à l'origine. “ “ C'est un coup porté à l’accord de Taef et à son esprit, à savoir que le Conseil des ministres est le centre de décision politique dans le pays avec ses composantes sectaires, le Conseil des ministres et non un conseil d'administration.

Bassil a continué s’adressant à Salam : “ Vous avez nommé les ministres sunnites ignorant les blocs sunnites, de même pour les ministres chrétiens, les Druzes ont été nommés par le Parti socialiste et les Chiites ont été nommés par le “ duo “, quant à nous, nous n'avons pas accepté et n'accepterons pas que vous nous nommiez, pas plus que nous n'accepterons de signer ou de reconnaître l'injustice faite aux chrétiens et leur représentation inégale au sein du gouvernement. “ Il a ajouté : “ La moitié des ministres chrétiens ont été choisis par des forces représentatives non chrétiennes et par le Président de la République et nous ne voyons aucun inconvénient à ce que vous soyez nommés par des forces représentatives et sans nous. “



« Mr. Le premier ministre Salam, vous êtes un juge international expérimenté et respecté, vous avez violé l'équilibre de la justice, vous n'avez respecté aucun des critères que vous aviez fixés pour la rotation, les partisans et les politiciens, et au final, la moitié du gouvernement représente des partis du système, plus d'un quart du gouvernement est composé de ministres, de députés, d'employés et de hauts fonctionnaires de l'État".

Il a ajouté : “ De plus, vous n'avez pas respecté l'accord préalable que vous aviez conclu avec moi le soir de votre nomination, notamment en ce qui concerne le fait de ne pas former un gouvernement de technocrates mais plutôt de spécialistes nommés parmi les forces parlementaires avec votre approbation, et de répartir équitablement les quotas chrétiens en fonction des trois groupes que vous aviez nommés pour moi “.

Bassil a réfuté la déclaration ministérielle, notant que “ sur le sujet de 1701 et de la stratégie de défense, nous sommes d'accord avec ce qui est énoncé dans la déclaration ministérielle dans son intégralité, de la 1701 à la décision de guerre et de paix et tout ce qui se trouve entre les deux “, ajoutant : “ Mais la question est de savoir quelle est la grande différence entre le texte précédent “le droit des Libanais à résister à l'occupation” et le texte actuel “le droit du Liban à l'autodéfense et à prendre les mesures nécessaires pour libérer tous les territoires libanais de l'occupation israélienne”.



Bassil a souligné que “ la différence est que le Hezbollah a commis une erreur stratégique dans la guerre de soutien à Gaza et l'unité des fronts de guerre ce qui nous a fait perdre l'équation de dissuasion contre Israël ainsi que la légitimité nationale de lui résister de sorte que le mot résistance a été retiré de la déclaration ministérielle, mais le Liban n'a pas perdu la légitimité de résister à l' “occupation” et le Hezbollah n'a pas perdu sa légitimité populaire. Tout cela s'est produit en raison du changement de l'équation externe mais jusqu'à aujourd'hui, l'équation interne n'a pas changé “.



Bassil a également demandé quelle était la différence entre les trois paragraphes suivants “ La défense du Liban nécessite une stratégie de sécurité nationale aux niveaux militaire, diplomatique et économique” , ce avec quoi nous sommes d'accord ; le deuxième paragraphe, “discuter d'une politique de défense intégrée dans le cadre d'une stratégie de sécurité nationale aux niveaux militaire et national qui permette à l'État d'éliminer l'occupation israélienne et de repousser son agression de tous les territoires libanais”, ce avec quoi nous sommes également d'accord ; et le troisième paragraphe, “protéger le Liban des menaces israéliennes à travers un dialogue national qui mène à la formulation d'une stratégie de défense nationale sur laquelle les Libanais sont d'accord et s'engagent en supportant son fardeau et en bénéficiant de ses résultats”, ce avec quoi nous sommes également d'accord “.



Il a réaffirmé que “ la différence est la querelle politique et la différence apparaît lorsque nous disons à qui les déclarations appartiennent, la première appartient à l'actuelle déclaration ministérielle, la deuxième au discours de serment et la troisième au document d'entente entre nous et le Hezbollah en 2006, et c'est là que la différence apparaît “. Il a souligné que “ nous applaudissons tous le discours de serment et la déclaration ministérielle, mais lorsque nous arrivons au document d'entente portant le même sens et les mêmes mots, c'est là que nous divergeons “.



Bassil a souligné que “ nous sommes tous d'accord sur la déclaration ministérielle et que le Hezbollah est d'accord avec la résolution 1701 ainsi que l'accord de cessez-le-feu et qu'il est un partenaire du gouvernement par solidarité ministérielle, alors allez-y et mettez-la en œuvre et nous sommes à vos côtés, mais prenez garde à ceux qui nous entraînent dans une guerre interne et là nous ne serons pas avec vous. Bassil a souligné qu'“ il est interdit de nuire à la paix nationale tout comme il également interdit de l'utiliser comme matériel de chantage pour ceux qui en sont soucieux.



Bassil a abordé la question des camps palestiniens, ajoutant : “ La déclaration inclut “ empêcher la réinstallation “ et c'est une bonne chose, mais pourquoi ce discours ignorant sur le droit de l'État à exercer son autorité sur les territoires libanais, y compris les camps palestiniens, tout en préservant la dignité et les droits de l'homme des Palestiniens, qu'est-ce que cela signifie ? Puisque la dignité et les droits de l'homme sont protégés pour tout le monde au Liban, pourquoi le “ laxisme “ envers les combattants de la résistance palestinienne et la “ rigidité “ envers les combattants de la résistance libanaise, et l'armée libanaise a déjà placé des points de contrôle aux entrées du camp ? “ Il a demandé “pourquoi la déclaration n'inclut pas de mots clairs sur le désarmement des camps palestiniens, cette arme a-t-elle une autre fonction pour laquelle elle doit demeurer ? “



Bassil a également évoqué la question des réfugiés syriens dans la déclaration, qu'il considère comme “ descriptive “, il a déclaré : “ Travailler pour résoudre la question des réfugiés syriens, qui a des implications existentielles pour le Liban si leur retour en Syrie n'est pas réalisé “, ajoutant que “cette déclaration a été faite en 2011 et non en 2025, car le régime sur lequel la révolution syrienne était basée est tombé et il n'y a aucune justification pour que des réfugiés syriens restent au Liban, et nous, au sein du Mouvement patriotique libre, avons soumis une proposition de loi au Parlement appelant à l'expulsion de tous les réfugiés syriens dans les six mois, et bien sûr nous parlons des réfugiés syriens qui sont ici illégalement”.



Il a souligné que “ nous avons soumis six propositions de loi entre 2018 et 2024 et elles sont bloquées dans les commissions parlementaires “, espérant que “ le gouvernement les lira et les approuvera parce qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à deux positions différentes, la première exprimée par la ministre des Affaires sociales Hanin al-Sayed et soutenue par le vice-Premier ministre Tarek Mitri, qui a parlé du retour volontaire, c'est-à-dire, celui qui veut et quand il veut revenir et celui qui ne veut pas revenir et sinon, passons à la deuxième position, que nous exprimons aujourd'hui et avons soumis une loi à ce sujet, qui parle de retour immédiat et obligatoire. “ Il a souligné que “ les ministres doivent définir leur position et leur travail, car le déplacement est la plus grande menace existentielle pour le Liban et tout le monde l'a toléré par ignorance, par intérêt ou par soumission à la volonté étrangère “.



Bassil a parlé de la question des banques et des dépôts, notant que “ la déclaration ministérielle ne contient pas d'orientation claire en matière de réforme, mais plutôt un discours généralisé qui n'est pas en mesure de s'attaquer aux causes profondes de l'effondrement : l'économie rentière, la politique fiscale basée sur l'attraction des dépôts et nous n'avons pas vu d'alternative à celle-ci en attirant l'investissement ou en parlant d'un système fiscal efficace, et la corruption et nous n'avons rien vu de clair qui inclut la responsabilité pour la dissuader “.



Bassil a souligné que “ l'audit criminel a été mentionné dans la déclaration, mais il ne s'agit pas d'un objectif, mais d'un moyen de découvrir la réalité et de prendre des mesures et de rendre des comptes sur cette base “, et que “ l'audit a commencé mais a été interrompu et le gouvernement s'y est engagé, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à prendre des mesures “.



Bassil a vu que “ l'audit d'Alvarez et Marsal a parlé de 76 milliards de dollars d'ingénierie financière, et la Banque du Liban a admis 56 milliards de dollars, des prêts suspects de 7,65 milliards de dollars aux banques. Les fonds pillés par Forry s'élèvent à 330 millions de dollars. Le dossier Optimum parle de 8,6 milliards de dollars. Le dossier de soutien non scientifique ainsi que le dossier bancaire. Dans le fichier des transferts à l'étranger, il n'y a pas de chiffres confirmés, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre octobre 2019 et décembre 2019, les dépôts ont baissé de 14 milliards de dollars, et les comptes bancaires supérieurs à 1 million de dollars ont baissé de 15 milliards de dollars. “ Ainsi, par simple déduction, “ ces fonds ont été transférés vers des personnes influentes, des politiciens, des financiers et des banques à l'étranger à un moment où le déposant ne pouvait pas retirer un seul dollar. “

“ Les dossiers d'Optimum et de Fawry sont entre les mains de l'État libanais et le détenu est sur le sol libanais, alors pourquoi les fonds volés ne sont-ils pas immédiatement collectés ? “



Bassil a souligné que “ nous avons soumis plus de trois questions sur ces dossiers, et l'article 124 du règlement intérieur exige que le ministre et le gouvernement répondent dans les 15 jours, et personne ne nous a répondu “, espérant que “ nous sommes revenus à un travail parlementaire normal “, soulignant que “ nous continuerons à poursuivre et à déposer une révision auprès de la justice à l'étranger, mais c'est un défi pour le gouvernement. “

Le président du bloc “ Le Liban fort “ a souligné que “ tout discours sur les droits des déposants et la restitution de leur argent sans récupérer les fonds pillés et détournés à l'étranger est une dissimulation du crime, et s'il est destiné à ne pas parler de “répartition équitable des pertes”, c'est une affirmation du crime “, ajoutant : “ Le gouvernement de Hassan Diab était un gouvernement de technocrates et de compétences comme une grande partie d'entre vous, et il a fait beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en œuvre, comme le plan Lazard, êtes-vous pour ou contre ? Une loi a été mise en place en mars 2020 pour lever le secret bancaire de tous ceux qui ont assumé des responsabilités publiques dans l'État, les banques, les partis, les associations, les médias et leurs proches, a-t-elle été mise en œuvre ? “.



Bassil a ajouté : “ Nous, les députés du Courant, avons levé en octobre 2019 le secret bancaire sur nos comptes, et je suis le seul dans le pays à avoir volontairement divulgué tous mes biens et mes comptes bancaires dans les médias, et j'ai été injustement ciblé pour corruption ! Celui qui veut parler de transparence et de réforme, qu'il révèle ses comptes et ses avoirs “, soulignant que “dans le bloc, nous avons soumis 12 lois de réforme après l'effondrement, dont seulement 4 ont été approuvées et 8 restent en refus d'être approuvées par le Conseil, les plus importantes étant la loi sur la récupération des fonds pillés, la loi sur la récupération des fonds transférés à l'étranger, et la loi sur la divulgation des biens et des fonds des responsables”.

Il a déclaré : “ La loi sur la divulgation des biens et des fonds des fonctionnaires, et la loi sur le contrôle des capitaux “.

Il a appelé à revoir ces lois et à les approuver au sein du gouvernement si vous êtes d'accord, à restructurer les banques, à créer un fonds fiduciaire pour gérer et investir les installations de l'État, et à approuver la Cour des crimes financiers, sans quoi tous les discours sur la réforme trompent l'opinion publique “.



Abordant la question de l'explosion du port, il a posé la question suivante : “ Quelles sont les causes de l'explosion ? “ Quelles sont les causes de l'explosion, sabotage ou négligence ?

Il a ajouté : “ L'acte d'accusation doit être émis et les responsables doivent être poursuivis, et il y a négligence de la part de l'État et de ses agences qui ont laissé ces matériaux dans l'entrepôt, et ils doivent assumer leur responsabilité envers les personnes touchées. “ Le gouvernement et le pacte bénéficient d'un soutien international et interne, et ils doivent payer leur dû “, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la reconstruction de la récente guerre, Bassil a souligné qu'“ il y a un désaccord sur qui est responsable de la reconstruction “, ajoutant : “ Je crois que l'argent ne viendra pas de la communauté internationale si deux choses ne sont pas réalisées : L'exclusivité des armes entre les mains de l'État et de véritables réformes. D'ici là, que ferez-vous ? La référence ministérielle du ministre des personnes déplacées dit deux choses contradictoires : D'abord, que ce n'est pas la responsabilité de l'État, et que celui qui a fait la guerre devrait s'occuper de la reconstruction, puis elle est revenue et a dit, après avoir obtenu le ministère, que l'argent devrait être versé par l'intermédiaire de ce ministère, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'État “, a-t-il dit, ajoutant : “La déclaration ministérielle fait état de la création d'un fonds spécial pour la reconstruction ! Avons-nous besoin d'un nouveau fonds pour payer les personnes déplacées alors que nous ne savons pas comment terminer les anciens fonds, et que l'État n'a pas payé toutes les personnes déplacées de la montagne ou celles touchées par le port ? “ Il a souligné que “lorsque nous avons reçu le ministère, nous avons présenté un plan et une loi pour fermer le ministère et le fonds. Qu'allez-vous faire ? “

Bassil a souligné que la déclaration ministérielle parle d'un “ nouveau contrat social “ et que nous le soutenons, mais il a demandé “ comment “ : “ La neutralisation du Liban est une bonne chose et nous sommes avec lui et avec ce mot en particulier, mais ne nous déplacez pas d'un axe à l'autre, nous en avons assez dans notre histoire d'affectations, d'occupations et de mises sous tutelle !

“ Le Premier ministre a parlé d'une décentralisation élargie, et il a dit qu'il n'y a pas de décentralisation sans argent. “ Bassil demande : “ Pourquoi la décentralisation est-elle absente de la déclaration ministérielle ? Nous n'avons pas vu d'engagement à son égard, ni sa caractérisation, ni une date butoir ! C'est une question que nous allons suivre “. Il a souligné que “ nous avons proposé des amendements constitutionnels pour corriger les mauvaises applications qui l'ont entachée au fil des ans “, qui n'affectent aucune composante, mais mettent fin à l'obstruction causée par les lacunes de la constitution, qui sont au nombre de trois : Premièrement, un délai obligatoire d'un mois pour que le Président de la République mène des consultations parlementaires en échange d'un délai obligatoire d'un mois pour que le Premier ministre forme un gouvernement ; deuxièmement, nous avons soumis aujourd'hui un amendement constitutionnel spécifiant un délai obligatoire d'une semaine pour que le Premier ministre et tout ministre signent un décret pris sur la base d'une décision du Conseil des ministres, faute de quoi il entrera en vigueur, tout comme le Président de la République ; troisièmement, empêcher un vide présidentiel soit en adoptant notre amendement soumis en 2006 par une élection directe par le peuple, soit par un autre amendement soumis aujourd'hui qui exige que le Président reste en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau Président soit élu, en donnant un délai d'un mois au Conseil pour se réunir sur convocation de son Président et élire un nouveau Président.

Dans le cas contraire, il s'agira d'une réunion de jugement, même sur invitation du président, et d'une élection sans interruption jusqu'à ce que le vide soit comblé. “